Yksinäisyydestä kärsineet lappeenrantalaiset Tommi Miettinen ja Sami Suomalainen ystävystyivät Facebookryhmän avulla

Facebookissa toimivan Yksinäiset Etelä-Karjala -ryhmän jäsenmäärä on yli tuplaantunut neljässä vuodessa. Tällä hetkellä jäseniä on reilut 560. Suomalaisten mielestä yksinäisten auttaminen on ennen muuta suvun ja ystävien tehtävä.