Alennusprosenteissa heti kunnon lukemia — Kauppa kävi jo tapaninpäivänä ja jatkoa seuraa

Joulun jälkeiset alennusmyynnit ovat alkaneet.

Kauppakeskus Isoon-Kristiinaan virtasi väkeä tasaiseen tahtiin heti tapaninpäivänä. Joulun alennusmyynnit kiinnostivat kuluttajia perinteiseen tapaan, vaikka kaikki kaupat ja kahvilat eivät auki vielä olleetkaan.

Osalla Etelä-Karjalan kaupoista alennusmyynnit alkoivat jo joulun alla.

Lappeenrannan Sokoksen myyjä Hanna Nieminen tuli töihin jo aamuyhdeksältä hinnoittelemaan tuotteita ja valmisteleman muutenkin alennusmyynnin starttia.

— Avasimme kello 12 ja heti oli vilskettä. Ihmisiä on riittänyt koko ajan ja kauppa on käynyt. Mitään erityisiä yksittäisiä hittituotteita ei ole, vaan ihmiset tulevat tänne katselemaan mitä tuotteita on alennuksessa.

Takki jäi henkariin

Nieminen kertoo, että tapaninpäivän alennusprosentit Sokoksella olivat 30 ja 50. Entä miltä tuntuu olla töissä jouluna?

Mika Strandén Mari Puurula sovitteli takkia Sokoksella, mutta tällä kertaa jäi ostamatta.

— Ei tässä mitään ihmeellistä ole. Tämä on normaalia tällä alalla.

Lappeenrantalainen Mari Puurula sovitteli Sokoksella uutta talvitakkia, mutta henkariin jäi.

— Vähän tämä näyttää teltalta, mutta kyllä tuolla hinnalla pitäisi olla muutakin.

Puurulalle ale-kierros keskustassa oli paussi pyhärutiineihin.

— Kunhan tulimme katselemaan, mitä on tarjolla. Joulun pyhät on kokonaan oltu kotosalla. Välillä piti tulla taas ihmisten ilmoille.

Silloin mennään, jos jotain tarvitaan

Jenni ja Jasperi Nutikka olivat vaateliike New Yorkerissa ja tiesivät mitä olivat hakemassa.

— Jasperi sai lahjakortin ja uusi talvitakki oli nyt tarpeen. Hintakin oli ihan kohdallaan.

Joulun alennusmyynnit eivät synnytä Nutikoissa erityisempää shoppailu-intoa.

— Silloin mennään, jos jotain tarvitaan. Tai ainakin siihen pitäisi pyrkiä, Jenni Nutikka sanoo.