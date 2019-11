Oma säästöpankki aloittaa yt-neuvottelut, ja ne koskettavat henkilöstöä myös Etelä-Karjalassa.

Neuvottelujen piiriin kuuluvat konttorit muun muassa Lappeenrannassa, Joutsenossa, Imatralla ja Parikkalassa.

Yt-neuvottelut voivat johtaa Parikkalan konttorin lakkauttamiseen ja sen yhdistämiseen Imatralla. Sama kohtalo voi olla Joutsenon konttorilla, joka yhdistettäisiin Lappeenrannan konttorin kanssa.

Lappeenranta on koko Oma säästöpankin pääkonttori.

Pankin toimitusjohtajan Pasi Sydänlammi ei lähde ennakoimaan yt-neuvottelujen lopputulosta.

Hän myöntää, että pienemmillä asiakasmäärillä operoivat konttorit voivat olla tiensä päässä.

— On mahdollista, että pienempiä konttoreita yhdistellään suurempiin, mutta en halua ottaa kantaa ennen kuin yt-neuvottelujen lopputulos on selvillä. Asiakasmäärät vaikuttavat varmasti siihen, mitä yt-neuvotteluissa tapahtuu.

Henkilöstö rauhallista

Oma säästöpankin pääluottamusmies Jaana Willbrandt sanoo, että henkilöstö on ollut rauhallinen uutisten jälkeen.

— Yhteydenottoja on aika vähän. Osa on ihmetellyt, että samana päivänä tulee yt-ilmoitus, kun pankki antaa positiivisen tulosvaroituksen. Moni henkilöstöstä on pankin omistajia ja varmaan ymmärtää tilanteen.

Etelä-Karjalan tilanne on Willbrandtin mukaan vielä epäselvä. Hän uskoo, että yhdistämisiä harkitaan neuvottelujen aikana.

— Siellä on muutamia konttoreita, ja osassa vain 1 — 2 henkilöä. Yhdistäminen voi olla henkilöstölle mielekkäämpää.

Willbrandt sanoo, että digitalisaatio on vaikuttanut niin, että kassapalvelujen tarve on vähentynyt merkittävästi. Kassapalveluja tarvitsevien asiakkaiden pankkimatkat voivat jatkossa pidentyä.

Väestöennusteet vaikuttavat jo

Sydänlammin mukaan pankkisektori seuraa mitä konttoriverkoston ympäristössä tapahtuu. Hän myöntää, että aiemmin syksyllä julkaistuja väestöennusteita Itä-Suomen maakuntien osalta on luettu myös Oma säästöpankissa.

— Väestömäärällä on vaikutusta. Maailmaa muuttuu koko ajan ja siihen on reagoitava. Neuvotteluissa arvioidaan nykyisen konttoriverkoston asemaa, lukumäärää ja sijaintia sekä asiakaskäyttäytymisen muutosta. Taustalla on varautuminen tulevaisuuden toimintaympäristön vaatimuksiin, Sydänlammi sanoo.

Etelä-Karjalan lisäksi yt:t vaikuttavat myös muun muassa Kymenlaaksossa ja Pohjois-Karjalassa sijaitseviin pankkeihin. Mukana ovat myös Hauho-Hämeenlinna, Häijää-Tampere, Kurikka-Ilmajoki sekä osa perintätoiminnoista.

Yt:t käynnistyvät torstaina 7.marraskuuta.

Suunnitellut toimenpiteet saattavat johtaa alle 10 työtehtävän vähentämiseen, mutta samalla tulee uusia, nykyaikaisia palveluja vastaavia osaamis- ja rekrytointitarpeita.

Positiivinen tulosvaroitus

Yt-neuvottelujen lisäksi Oma Säästöpankki kertoo antavansa positiivisen tulosvaroituksen ja tehneensä ennätystuloksen.

Pankin torstaina julkaistusta osavuosikatsaus kertoo, että vertailukelpoinen tulos kasvoi tammi-syyskuussa 13,2 prosentilla 22,2 miljoonaan euroon. Yhtiön tase nousi ennätykselliselle tasolle ja oli lähes 3,4 miljardia euroa.

— Asiakasmäärien nousu on pitkä trendi ja se on näkynyt vuodesta toiseen. Pankkitoiminnan tuotot ovat kasvaneet ja olemme kustannussäästöjen avulla parantaneet myös tehokkuutta.

Oma säästöpankki listautui viime vuonna pörssiin.