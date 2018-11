Sunnuntaina julkaistussa uutisanalyysissä (ES 25.11.) kerrottiin, että Taipalsaaren valtuustossa on 27 jäsentä. Taipalsaaren valtuustossa on 25 jäsentä, sillä kaksi valtuutettua on eronnut valtuustokauden aikana. Poikkeuksellisesti heillä ei ollut varavaltuutettuja.