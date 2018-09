Öljyistä maata kaivettiin Uukuniemellä puolilleöin — Jatkotoimet vaativat lisäarviointia

Uukuniemen Niukkalassa kaivettiin öljyn pilaamaa maata puoleen yöhön asti lauantaina. Pilaantunutta maata kaivettiin pois noin 3-4 metrin syvyyteen saakka.

— Kaivurilla ei siitä syvemmälle päässyt. Lisäksi paikka on talon päädyssä eikä syvemmälle voi mennä taloa tukematta, kertoo päivystävä palomestari Heikki Liimatainen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitoksen päällikköpäivystäjä ja ympäristökonsultti menevät tänään paikalle arvioimaan tilannetta ja jatkotoimenpiteitä.

Öljyä meni maahan arviolta 4000 litraa. Sitä on valunut tiistaina tehdystä säiliön täytöstä asti. Liimatainen on varovainen arvioidessaan vahingon syytä.

— Asiaa tutkitaan. Rikosta ei epäillä, mutta vahingot ovat niin mittavat, että poliisikin on mukana.

Jos öljyä on päässyt pohjaveteen, on asia vielä hankalampi. Lähellä 150 metrin päässä on varavesipumppaamo. Sieltä on otettu näytteet ja tuloksia odotellaan.

Pintamaasta öljy meni helposti läpi. Maan sisällä leviäminen riippuu siitä, minkälaisia maakerroksia syvemmällä on.

— Jos olisi kerros savea, öljy ei pääsisi siitä syvemmälle. Toisaalta silloin se etsii tiensä laajemmalle alueelle.

Ylös kaivetut pilaantuneet maat on välivarastoitu lähellä olevalle rekkaparkkikentälle muovien väliin. Tätä ongelmajätettä aletaan maanantaina ajaa johonkin käsittelylaitokseen.

