Henriksson: Eristyksessä olevien äänestämiseen ei ole löytynyt ratkaisua, lähtökohtana vaalien pitäminen ajallaan

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan kuntavaalien valmistelu lähtee edelleen siitä, että vaalit pidetään suunnitelman mukaan huhtikuussa.

– Lähiaikoina pitää tehdä päätös, mutta kyllähän nämä keskustelut jatkuvat. Tässä saadaan nyt ottaa päivä kerrallaan, ja lähdetään edelleen siitä, että vaalit pidetään, Henriksson sanoo.

Hän kommentoi asiaa puoluesihteereiden ja oikeusministeriön kokouksen jälkeen keskiviikkona.

Kokouksessa oli mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen, joka kävi läpi epidemiatilannetta.

Henrikssonin mukaan esillä olleeseen kysymykseen koronan vuoksi eristyksessä olevien äänestämisestä ei ole löytynyt ratkaisua. Poikkeuksena ovat laitoksessa hoidettavana olevat koronapotilaat, jos heidän kuntonsa sallii äänestämisen.

Henriksson peräsi viime viikolla ministeriön virkamiehiltä luovuutta, jotta asiaan löytyisi ratkaisu.

– Sellaista ei ole löytynyt. Kirjeäänestyskään ei onnistuisi, koska silloin pitäisi olla kaksi todistajaa läsnä, ja THL:n näkemys on, että tartunnan riski on kuitenkin niin iso, kun on kyse tautia sairastavasta henkilöstä.

Vaalivirkailijoiden rokottaminen esillä

Henrikssonin mukaan yksi keskeinen vielä ratkaistava kysymys on vaalivirkailijoiden, erityisesti kotiäänestystä tekevien, rokottaminen ennen vaaleja. Se edellyttäisi rokotusjärjestyksen muuttamista, johon muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd.) on suhtautunut myönteisesti. Henriksson sanoo odottavansa asiaan kantaa sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

– Se asia on nyt STM:ssä, jolla on toimivaltaa sen asetuksen suhteen. Oikeusministeriön virkamiehet ovat käyneet oikeudellisen arvioinnin läpi ja omalta osaltaan päätyneet siihen, että tässä tapauksessa voitaisiin näin menetellä.

Henrikssonin mukaan THL ei ole aivan vakuuttunut rokotusjärjestyksen muuttamisesta. Viime kädessä kyseessä on poliittinen päätös, jos aiemmin päätettyä rokotusjärjestystä päädytään muuttamaan.

Rönnholm: Hallituksen koronatoimista saatava lisätietoa

SDP:n puoluesihteeri ja parlamentaarisen vaalityöryhmän puheenjohtaja Antton Rönnholm sanoi STT:lle, että vaalien valmistelua jatketaan, mutta moniin asioihin täytyy vielä jatkuvasti elävän koronatilanteen oloissa palata.

– Ennen kaikkea minusta kysymys on nyt siitä, mikä on meidän näköalamme tästä eteenpäin. Kun hallitus nyt tällä hetkellä suunnittelee uusia koronatoimia, niin mitä ne ovat, millä ajanjaksolla ja miten purisivat tähän tilanteeseen niin että vaalit voidaan suunnitellusti ja turvallisesti järjestää, Rönnholm sanoi.

Tähän vaaditaan vähän parempaa näköalaa, jotta kaikki mahdolliset varautumiset ja aikataulut osataan miettiä.