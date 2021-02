Käräjäoikeus julisti rikollisjärjestö United Brotherhoodin lakkautetuksi

Oikeuden mukaan UB on järjestäytynyt vakavien rikosten tekemiseksi ja ryhmän toiminta jatkuu edelleen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus julisti maanantaina rikollisryhmä United Brotherhoodin (UB) lakkautetuksi.

Oikeuden mukaan UB ja sen alaisuudessa toiminut Bad Union (BU) ovat järjestäytyneet vakavien rikosten tekemiseksi ja toimineet olennaisella tavalla vastoin lakia ja hyviä tapoja.

– Käräjäoikeus katsoo, että UB:n ja BU:n toiminta on ollut niin räikeällä tavalla lainvastaista, että yleinen etu vaatii niiden lakkauttamista. Varoitusta ei voida katsoa riittäväksi seuraamukseksi. UB ja BU on siten julistettava lakkautetuksi, tuomiossa sanotaan.

Oikeus vetoaa päätöksessään muun muassa rikostuomioihin, joissa UB:n jäsenten on katsottu tehneen rikoksia ryhmän nimissä.

– UB:n toiminnassa on tehty huomattavan suuri määrä vakavia rikoksia. Erityisesti on huomioitava kiristysrikosten suuri määrä, joiden kohteeksi ovat joutuneet yksityishenkilöt.

Keskusrikospoliisin (KRP) asiantuntijan mukaan jäseniä kannustetaan rikosten tekemiseen. Rikosten tekeminen on esimerkiksi saattanut merkitä etenemistä ryhmän hierarkiassa. Oikeus katsoo, että UB:ssa vallitsee käskyvaltasuhteet ja se on järjestäytynyt sotilaalliseen tapaan. UB:n jäsenistö on oikeuden mukaan jatkuvasti varustautunut ampuma-aseilla.

Lakkauttaminen välttämätöntä myös vankien oikeuksien turvaamiseksi

UB:n johtaja Tero Holopainen on vastustanut lakkauttamista. Hän on kiistänyt, että ryhmän toiminnalla olisi rikollinen tarkoitus ja vedonnut ryhmän viime vuonna antamaan ilmoitukseen toiminnan lopettamisesta.

Oikeuden mukaan UB:n toiminta ei ole loppunut. KRP:n asiantuntijan kertomukseen vedoten oikeus katsoo, että toiminta on jatkunut ainakin Jyväskylässä, Joensuussa, Tampereella ja Ylöjärvellä.

Oikeus perusteli päätöstään myös UB:n toiminnalla vankiloissa. Oikeuden mukaan se on alistanut muita vankeja ja jopa vankilahenkilökuntaa toimimaan hyödykseen.

– UB:n valta-asema on perustunut voimaa ja väkivaltaa korostavaan ideologiaan ja käytännössä ilmenneeseen valmiuteen käyttää vakavaa väkivaltaa tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Lakkauttaminen on oikeuden mukaan välttämätöntä paitsi tavallisiin ihmisiin kohdistuvien rikosten lopettamiseksi myös vankien oikeuksien ja vankilaviranomaisten työturvallisuuden turvaamiseksi.

Oikeuden mukaan hyvien tapojen vastaisesta toiminnasta osoittaa myös niin sanottu Trevoc-juttu ja Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion ja UB:ta aiemmin johtaneen Keijo Vilhusen läheiset välit.

– Järjestäytyneen rikollisuuden ja viranomaisen edustajan välisiä yhteyksiä on perustellusti pidettävä hyvien tapojen vastaisina.

"Yksi askel järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa"

Lakkauttamiskannetta ajaneet erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth ja Poliisihallitusta edustanut poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen kertovat olevansa tyytyväisiä päätökseen.

– Yksi askel järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, Ruuth sanoo.

Hänen mukaansa päätöksen suurin merkitys on siinä, että yhdistyslakia voidaan soveltaa myös järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi luokiteltuihin yhdistyksiin.

Väisänen sanoo, että päätös kertoo oikeusvaltion toimivuudesta.

– Tämä on yhteiskunnallisesti viesti siitä, että tällaista toimintaa, johon järjestäytynyt rikollisuus pyrkii, ei yhteiskunnassa suvaita ja että siihen puututaan aktiivisesti.

STT ei maanantaina tavoittanut Holopaisen oikeusavustajaa Ilkka Ukkosta.