Etelä-Saimaassa julkaistiin viikonloppuna (verkkolehdessä 24.10 ja printtilehdessä 25.10.) juttu Lappeenrannan toimitilatoimikunnan roolista kaupungin päätöksenteossa. Jutusta ilmeni muun muassa, että toimikunta ei tee kokouksistaan pöytäkirjoja.

– Toimikunta ei pidä pöytäkirjaa. Laadimme erilaisia muistioita, eikä niitäkään ole jaettu, sanoi haastattelussa toimitilatoimikunnan pääasiallisena esittelijänä toimiva Lappeenrannan toimitilayhtiön (Lato) toimitusjohtaja Mikko Hietamies, kun Etelä-Saimaan toimittaja Anne Kotiharju oli pyytänyt pöytäkirjoja nähtäväkseen.

Joukko hallinto-oikeuden professoreita ihmetteli haastattelussa toimikunnan epämuodollisuutta. Heidän mielestään herää kysymys, toteutuuko valmistelussa virkamiesvastuu, avoimuus ja asiakirjojen julkisuus niin, että esimerkiksi mahdolliset esteellisyydet tulevat ilmi ja asukkaiden valvonta- ja vaikuttamismahdollisuudet taataan.

"Osittain aiheellistakin kritiikkiä"

Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti jutun jälkeen muuttaa toimikunnan kokouskäytäntöjä, joista Etelä-Saimaassa esitetty kritiikki oli sen mielestä osittain aiheellistakin. Kaupunginhallitus lähetti puheenjohtajansa Risto Kakkolan (sd.) nimissä Etelä-Saimaan Lukijat-palstalle kirjeen, jossa se kertoo muutoksista toimitilatoimikunnan käytänteistä.

– Kun kokouksista on aikaisemmin pidetty muistiota, joka on sisällöllisesti pääosin vastannut pöytäkirjaa, jatkossa toimitilatoimikunnan päätöksenteon dokumentointi yhteneväistetään kaikilta osin vastaamaan kaupungin muiden toimielinten pöytäkirjaamiskäytäntöjä, Lukijat-kirjeessä todettiin.

Toimitilatoimikunnan kokousmuistiot ovat nyt julkisia lukuun ottamatta muistioihin sisältyviä julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä tietoja. Niitä on mahdollista mennä tarkastelemaan Lappeenrannan kokoushallintajärjestelmässä. Muistiot julkaistaan myös kaupungin kotisivujen verkkopalvelussa heti kun se on mahdollista. Tilatoimikunnan pöytäkirjoja pääsee lukemaan suoraan täältä.

– Etelä-Saimaa on pyytänyt muistioita nähtäväkseen ja muistiot voidaan lehdelle luovuttaa pois lukien niissä olevat julkisuuslain mukaan salassa pidettävät tiedot. Aiemmin kaupungin puolella asiassa on tapahtunut tulkintavirhe. Asiantilan korjaamiseksi ja avoimuuden varmistamiseksi kaupunki on julkistanut toimikunnan muistiot kokoushallintajärjestelmässään 26.10.2020, kirjeessä todettiin.