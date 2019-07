Imatralaisen Samu Kempin, 17, perustama Apua nuorille -toiminta on vastannut reilun puolentoista vuoden aikana jo noin 16 000 nuoria huolettavaan kysymykseen.

Yhteydenottojen määrä on viime aikoina kasvanut. Kempin mukaan nuorten ongelmat ovat melko samoja kuin toiminnan alkaessa.

— Tällä hetkellä suurimmat ongelmat ovat koulukiusaaminen ja muu kiusaaminen, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Itsetuhoisuutta on myös jonkin verran. Esiin nousevat myös perheväkivalta ja perheen sisäiset ongelmat, hän kertoo.

Instagramissa toimiva live-palvelu toimii nuorilta nuorille -periaatteella. Vapaaehtoistiimi koostuu Kempin lisäksi 16 muusta nuoresta jäsenestä, jotka haluavat auttaa muita ikäisiään.

Kempin mukaan myös lastensuojeluilmoituksien määrä on viime aikoina kasvanut. Lastensuojeluilmoituksia tehdään perheväkivallasta, huumeiden käytöstä sekä pahasta itsetuhoisuudesta, johon on pakko puuttua.

— Toiminnan aloittamisen eli marraskuun 2017 jälkeen ollaan tehty vähä reilu 300 lastensuojeluilmoitusta, joten kyllä niitä aika tiheään tahtiin tehdään, hän kertoo.

Koulutukset tärkeitä vapaaehtoistiimille

Tavoitteena on kasvattaa vapaaehtoistiimin kokoa tämän vuoden aikana, mikäli tarvetta siihen on. Apua nuorille -toiminta on saanut rahallista tukea Erkki Poikosen Säätiöltä, joka on rahoittanut toimintaa noin 8 000 eurolla.

Lisäksi heillä oli keräys kulttuurilahja.fi -verkkosivustolla, josta rahaa keräntyi muutaman satasen verran. Kempin toiveena on, että he saisivat toimintaan vielä lisää yhteistyökumppaneita yrityksistä ja yhdistyksistä.

— Rahaa menee laitehankintoihin ja koulutuksiin sekä tapaamisten järjestelyihin. Kaivataan yhteistyökumppaneita, jolla mahdollistetaan koulutuksia. Ne ovat tärkeitä tiimiläisille, että laadun määrä vastauksissa paranee.

Kemppi pitää itse netissä tiimiläisille koulutuksia. Sen lisäksi esimerkiksi tuberkuloosin ja keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö Filha ry on pitänyt tiimille koulutuksen tupakoinnin lopettamisesta.

— Sen koulutuksen myötä me voidaan auttaa nuoria lopettamaan tupakointi tai nuuskan käyttäminen, Kemppi sanoo.

Kemppi vaihtaa opiskelemaan sosiaali- ja terveysalalle

Lappeenrannassa Sampossa aikaisemmin ravintola- ja catering alaa opiskellut Kemppi on tällä hetkellä lomalla opiskeluista terveydellisten syiden takia. Koulussa ilmestyi sisäilmaongelmia, jonka takia hän joutui jäämään sieltä pois.

Seuraavaksi edessä on alan vaihto. Kemppi vaihtaa opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaan. Kemppi täyttää maaliskuussa 18 vuotta, jonka jälkeen hän aikoo jättäytyä pois nuorille vastaamisesta.

— Jään pyörittämään Apua nuorille -toimintaa edelleen, mutta en vastaa enään nuorten viesteihin, jotta tässä toiminnassa pysyy nuorista nuorille -periaate voimassa jatkossakin, hän kertoo.

Alan vaihto tuli Kempille mieleen Apua nuorille -toiminnan kautta. Kemppi haluaa myös jatkossa tehdä samanlaista työtä nuorten parissa.