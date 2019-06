Kaakon kauppiaat tahtovat myyntiin enemmän paikallista luomua: Luomu lentoon -hankkeessa mietitään keinoja luomutuotteiden tuotannon ja käytön kehittämiseksi

Kaakkois-Suomessa mietitään uusia keinoja luomutuotteiden tuotannon ja käytön kehittämiseksi Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hankkeessa.

Luomutuotanto Kaakkois-Suomessa on kasvussa, mutta varsinkin luomuvihanneksille ja luomumarjoille olisi enemmän kysyntää kuin on tuotantoa.

— Alueen kauppiaat toivoisivat saavansa myyntiin yhä enemmän paikallisia luomutuotteita, kuten luomuvihanneksia. Lähellä tuotettu on selvä lisäarvo myös luomutuotteitssa, Pro Luomun toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila kertoo.

Viime vuonna luomutuotteiden myynti kasvoi valtakunnallisesti 9 prosenttia.

Luomu lentoon -hankkeessa tuottaja pääsee ääneen

Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen ely-keskus.

Hanketta toteuttavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Pro Luomu. Alkukesän aikana hankkeessa on haastateltu kymenlaaksolaisia luomualan toimijoita ja sidosryhmiä. Selvityksen tulokset julkaistaan syksyllä.

Luomuasioihin liittyen Kaakkois-Suomessa järjestetään syksyllä seminaarit Kouvolassa 19. syyskuuta ja Lappeenrannassa 18. syyskuuta.

Perunan ja porkkanan luomutuotanto on vielä vähäistä

Vuoden 2018 tietojen perusteella luomuviljellyn pellon osuus koko peltoalasta Kaakkois-Suomessa oli 14,2 prosenttia. Pinta-alassa on kasvua 19 prosenttia, mikä on eniten ely-keskusten valtakunnallisessa vertauksessa.

Vaikka peltopinta-ala on hyvässä kasvussa, on luomukasvisten, kuten luomuperunan ja -porkkanan tuotanto vähäistä. Nöiden tuotantoa on tarpeen lisätä, jotta lähiluoua saadaan jatkossa tarjolle nykyistä paremmin, Pro Luomun toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila sanoo.