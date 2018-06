Valtakadun itäpää on poikki autoliikenteeltä torstai-iltaan saakka — Syynä työmaanosturin siirto paikasta toiseen

Valtakadun läpiajo ei nyt onnistu. Jalankulkijat voivat kulkea pääkirjaston viertä myöten, ja tonteille ajo on järjestetty.

Valtakadun itäpää on suljettu ajoneuvoliikenteeltä torstai-iltaan saakka. Liikenne on poikki Raatimiehenkadun ja Anni Swanin kadun väliseltä osuudelta. Lappeenrannan pääkirjastoa vastapäätä oleva alue on täysin suljettu. Se tarkoittaa, että Valtakadun läpiajo autolla ei nyt onnistu. Myös pyöräilijät ohjataan kulkemaan kiertoreittiä.