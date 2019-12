Kaakkois-Suomen vihreät vaatii alueen ratahankkeille huomiota — Syyskokouksessa täydennettiin hallitusta ja Ninni Kuparinen Lappeenrannasta valittiin varalle, katso kaikki nimet tästä

Vihreiden kokousväki kuuli myös ajankohtaisen katsauksen Syyrian Al-Holin leirin tilanteesta. Puoluesihteeri Veli Liikasen mukaan lapset on saatava turvaan.

Kaakkois-Suomen vihreät otti kantaa ratahankkeisiin ja täydensi hallitustaan syyskokouksessaan Mikkelissä lauantaina.

Yksittäisiin ratalinjauksiin ei kokoustiedotteen mukaan kuitenkaan otettu kantaa.

— Meidän on yhdessä pidettävä huoli, ettei Kaakkois-Suomi jää huomiotta, kun valtio panostaa ratahankkeisiin muualla Suomessa, piirin puheenjohtaja Juha Attenberg painotti tiedotteessa.

Kokousväki kuuli ajankohtaisen katsauksen Syyrian Al-Holin leirin tilanteesta.

— Vihreiden piiritoimijoiden kanta Al-Holin leirin vaikeaan tilanteeseen on selvä: lapset on saatava turvaan. Vihreillä ministereillä on tässä koko puolueen tuki, puoluesihteeri Veli Liikanen totesi.

— Turvallisuuden näkökulmasta olisi joka tapauksessa tärkeää, että suomalaisten paluu tapahtuu hallitusti. Silloin he ovat heti viranomaisten toimenpiteiden piirissä. Lapset haetaan turvaan ja mahdollisesti mukana palaavien äitien osalta käynnistetään rikostutkinta. Oikeusvaltioperiaatteesta tulee pitää kiinni, kansanedustaja Hanna Holopainen linjasi.

Neljä uutta jäsentä piirihallitukseen

Piirihallitukseen valittiin neljä uutta henkilöä eronneiden tilalle. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Anne Nisula Haminasta, Mervi Haakana Kotkasta ja Karri Tahvanainen Savonlinnasta.

Nykyisen piirihallituksen kaksivuotinen toimikausi on vuoden 2019 alusta vuoden 2020 loppuun.

Haakana ja Tahvanainen siirtyivät varsinaisiksi jäseniksi varajäsenten paikoilta. Haakanan varajäseneksi valittiin Ritva Jukkara-Lyytinen Kotkasta ja Tahvanaisen varajäseneksi valittiin Lauri Kosonen Savonlinnasta.

Ninni Kuparinen Lappeenrannasta valittiin piirihallituksen varajäseneksi.

Piirihallituksen uusi kokoonpano:

Juha Attenberg, puheenjohtaja, Kotka

Kimmo Klemola, varapuheenjohtaja, Lappeenranta

Maisa Juntunen, varapuheenjohtaja, Kangasniemi

Jonne Mustonen, Lappeenranta; varajäsen Päivi Marttila, Imatra

Erkka Koskinen, Kouvola; varajäsen Pinla Nokkanen, Kouvola

Tiina Rosberg, Kotka; varajäsen Hanna-Kaisa Lähde, Kotka

Kauko Väisänen, Mikkeli; varajäsen Jukka Saikkonen, Mikkeli

Karri Tahvanainen, Savonlinna; varajäsen Lauri Kosonen, Savonlinna

Mika Majamäki, Pieksämäki; varajäsen Jorma Karjalainen, Pieksämäki

Anne Nisula, Hamina; varajäsen Taina Lappalainen, Hamina

Mervi Haakana, Kotka; varajäsen Ritva Jukkara-Lyytinen, Kotka

Sonja Kähäri, Ruokolahti; varajäsen Ninni Kuparinen, Lappeenranta