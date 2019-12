Joululaulut herkistävät kokeneenkin laulajan: Lauritsalan Luukaskuoro on harjoitellut syksystä asti yhtä vuoden tärkeimmistä konserteista

Joululaulut — etenkin kirkossa soitetut — saavat laulamaan nekin suomalaiset, jotka eivät muuten rohkene. Tämän havainnon on tehnyt Lauritsalan seurakunnan Luukaskuoro, joka on esiintynyt monta kertaa muun muassa joulun alla järjestettävissä kauneimmat joululaulut -tapahtumissa.



Konserttiyleisöä laulamaan kannustaakseen kuoro on tänä vuonna suunnitellut joulun ajan konsertin varalle jotain poikkeavaa:

— Joulukonsertteja on ollut aiemminkin, mutta nyt lähdettiin hakemaan jotain erilaista, kuoron jäsen Johanna Muhli vihjaa.



”Jokin erilainen” tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että yleisö osallistuu laulamiseen, ei pelkästään kuuntele kuoroa.



Yhteislaulukonsertti eroaa perinteisistä joululaulukonserteista siten, että konsertilla on draamankaari. Laulujen välissä kuorolaulajat lukevat erilaisia tekstejä, kuten runoja ja psalmeja.

— Ajatuksena tässä on, että myös yleisössä istuva ihminen ymmärtäisi, että kuorolaulu on helppo ja kaikille sopiva harrastus, kertoo Lauritsalan seurakunnan kanttori Timo Lampinen.



Yleisöä osallistavassa joulukonsertissa yleisö pääsee laulamaan mukana sekä perinteisiä että uusia joululauluja ja virsiä. Maa on niin kaunis ja Arkihuolesi kaikki heitä ovat toki laulujen listalla.

Ideoita uudenlaiseen kirkkokonserttiin alkoi pulpahdella syyskuussa, kun kuoron jäsenet tapasivat toisensa Tuosan leirikeskuksessa. Sittemmin kuoron keskustelu on ollut vilkasta viestisovellus Whatsappissa, jossa on suunniteltu muun muassa lauluja, tekstejä ja laulajien pukeutumista ja koko konsertin visuaalista ilmettä.

— Luukaskuoron keskustelussa oli neljän aikaan iltapäivällä jo 38 viestiä, kertoo Anu-Irene Väänänen nauraen.

Aattokirkko ja hautausmaalla käynti ovat ihan ehdottomia. Muuten ei tule joulua. - Rauni Muukka

Mika Strandén Tiia Lähde, Johanna Muhli, Eija Torvi, Pirjo Villanen ja Anu-Irene Väänänen harjoittelevat vajaan parin viikon kuluttua koittavaa joulukonserttia varten.

Luukaskuoro on noin kymmenen vuotta sitten perustettu, runsaan viidentoista laulajan kuoro, jossa uusille laulajille on jatkuvasti tilaa. Kuoro esiintyy säännöllisesti Lauritsalan seurakunnan jumalanpalveluksissa ja pitää vuosittain konsertteja sekä käy esiintymässä muun muassa sairaalassa ja vanhainkodeissa.



Väänänen aloitti kuorossa runsas vuosi sitten ja on jo solahtanut tiiviiksi osaksi kuoroa.

— Kuulin Luukaskuoron esiintyvän, mutta en heti uskaltanut liittyä mukaan. Ajattelin ensin, että mitenhän virsien laulu mahtaa minulta onnistua, mutta olenkin huomannut, että uudet virret ovat todella koskettavia ja mukavia laulaa, Väänänen kertoo.



Kuoro katsoo, että laulaminen lisää hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

— Toiveena olisi, että löytyisi uusia kuorolaisia, ja etenkin mieslaulajista on pulaa, kertoo Maija-Liisa Kasanen.

Joululaulujen laulaminen on kuorolle tärkeä tapa, joka virittää joulun ajan tunnelmaan ja nostaa paitsi yleisön myös laulajien tunteet pintaan.

Kuorolla on ennen konserttia kymmenet harjoitukset, mutta joululaulujen laulaminen ei koskaan kyllästytä. Muitakin tärkeitä joulunajan perinteitä on:

— Aattokirkko ja hautausmaalla käynti ovat ihan ehdottomia. Muuten ei tule joulua, kertoo Rauni Muukka.

— Koko perheen kokoontuminen on joulussa parasta, Väänänen sanoo.

Yhdessä seimen äärellä -yhteislaulujoulukonsertti järjestetään Lauritsalan kirkossa torstaina 19.12. kello 19—20. Konserttiin on vapaa pääsy. Konsertissa kerätään kolehti seurakunnan diakoniatyön hyväksi. Saadulla kolehdilla tuetaan Lauritsalan vähävaraisten perheiden elämistä etenkin joulunaikana.





