Koronatilanne ennallaan Etelä-Karjalassa sunnuntaina – Tartuntoja 15, sairaalahoidossa 2

Etelä-Karjalassa on edelleen 15 varmistettua koronavirustartuntaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n koronakartan mukaan. Niistä 11 on Lappeenrannassa.

Sunnuntaina tilanne on pysynyt samana kuin edellisinä vuorokausina. Tartuntaluku ei ole noussut THL:n eikä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten tilastoissa.

Eksoten mukaan tartuntaluku oli sunnuntaina 14. Eksoten ja THL:n luvuissa on ollut eroja.THL:n mukaan ero saattaa johtua siitä, että joku tartunta on todettu jossain muualla, vaikka potilaan kotikunta on Etelä-Karjalassa.

Sairaalahoidossa on kaksi potilasta Eksoten mukaan.

Koko Suomessa 102 uutta tartuntaa

THL:n mukaan Suomessa on nyt 3 783 varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja on 102.

THL kertoi lauantaina, että sen tietojen mukaan Suomessa on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut 90 ihmistä. THL:n mukaan kuolleiden luku ei kata kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.