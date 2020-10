Ahvenlammen saunaranta Joutsenossa odottaa yhä uutta laituria. Tavallisesti kausi on alkanut Ahvenlammella lokakuun alussa, mutta ilman laiturin uusimista ei avaudu saunakaan.

Saunayrittäjä Marzhan Kakimovan mukaan vanhan laiturin puuosat lahosivat ja rappuset hajosivat.

– Vanhan laiturin alkupuoli, noin puolet laiturista meni 30 senttiä veden alle, kun lammen vesi nousi puoli metriä. Saimaan saunaseuran miesten avustuksella etupuoli saatiin nostettua hieman vedenpinnan yläpuolelle. Alkuosa oli ollut veden alla ainakin kaksi vuotta, Kakimova kertoo sähköpostiviestissään.

Uimareiden turvallisuus alkoi lopulta huolettaa.

– Rakensimme kapean kulkuväylän rappusilta laiturin etuosaan. Mutta puuosat alkoivat jo lahoamaan ja rappuset hajosivat. Vedenpinta uhkasi jo sähköpistokkeita. Laitoimme laiturin käyttökieltoon, koska uimareiden turvallisuus ei ollut taattu.

Laiturin kaiteeseen kiinnitetyistä sähköpistokkeista saatiin virtaa valonheittimelle, sekä pumpulle, joka piti avantoa auki talvella.

Vanha laituri on nyt nostettuna ylös vedestä.

Kai Skyttä Saunakausi viivästyy sen aikaa, kun Ahvenlammelle saadaan hankittua uusi laituri.

Kunnostus kuuluu vuokralaiselle

Rakenteiden ylläpito kuuluu vuokralaiselle. Kaupunki on kuitenkin päättänyt toimia niin, että kaupunki tilaa ja maksaa uuden laiturin, jotta se saadaan nopeasti paikalleen, ja vuokralainen maksaa laiturin myöhemmin kaupungille takaisin.

Laituriasia on käytännössä päätynyt Saimaan tukipalveluiden kunnossapitomestari Juha Kankkusen pöydälle. Hän kertoi tiistaina, ettei laituritoimittajalta ole vielä saatu tarjousta.

– Odotamme tarjousta, jonka jälkeen pääsee keskustelemaan vuokralaisen kanssa. Sulan veden aikaan se olisi sinne saatava. Toivotaan, että tämä ratkeaa mahdollisimman pikaisesti, Kankkunen sanoo.

Kankkusen mukaan valmistajalta on pyydetty tarjousta samanlaisesta 9-metrisestä ponttonilaiturista kuin mikä paikalla oli ennestään. Kyseessä on muuten normilaituri, mutta uimaportaiden täytyy kuitenkin olla erikoisrakenteiset, jotta ne soveltuvat avantouimareille.

– Askelmien täytyy olla esimerkiksi lämpökäsiteltyä tai painekyllästettyä puuta.

Saunayrittäjä Kakimovan mukaan kauden aloitus riippuu koronaviruksesta. Saunan toinen osa on erittäin pieni, jotta suositeltuja turvaetäisyyksiä voisi pitää.

– Emme halua riskeerata asiakkaiden terveyttä tässä tilanteessa. Saunat ovat valmiustilassa. Jos laituri tulee, aloitamme ehkä tilauspuolella, koska voimme helpommin kontrolloida saunojien määrää.

Joutsenon yleisösaunoista Ahvenlampi on talvisauna, ja Hinkan sauna toimii kesäkauden. Ahvenlammella tosin on uimareita myös kesällä, jotka ovat käyttäneet laituria.

– Kesäkäyttöä on ollut paljon, koska tähän viereen on päässyt autolla. Ilkivaltaa on ollut myöskin paljon. Olemme ylläpitäneet ja kunnostaneet laituria, koska emme saaneet laituria priimakunnossa, kun aloitimme 2015, Marzhan Kakimova kertoo.

Kai Skyttä Ahvenlammen vanha, hajonnut laituri on nostettu kuivalle maalle.

Hinkan saunoille haetaan yrittäjää

Joutsenon Hinkan saunoilla kausi on pantu jo pakettiin. Sinne etsitään uutta yrittäjää, kun vuodesta 2012 saunaisäntänä ollut Juha Turkia luopui saunanlämmityksistä kauden lopussa, eli syyskuun lopussa. Hinkanrantaan kaupunki etsii parhaillaan uutta yrittäjää. Tarjouksia voi jättää 9. lokakuuta saakka.

Kiinteistöpäällikkö Kimmo Valtonen Lappeenrannan Toimitiloista (Lato) kertoo, että Hinkanrannassa on määrä tehdä kuntokatselmus keskiviikkona.

– Mennään katsomaan, että pitääkö siellä tehdä jotain. Käsittääkseni tälle vuodelle ei sinne ole budjetoitu rahaa, mutta kunnossapitorahalla voidaan tehdä, jos siellä sellaista tarvetta on, Valtonen kertoo.

Ahvenlammen ja Hinkan saunojen tilanteesta kertoi ensin Joutseno-lehti.