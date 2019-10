Kaivurit jylläävät Lappeenrannan Prisman tontilla rakennuksia maan tasalle — Alueelle tehtävä asemakaavamuutos mahdollistaa Prisman laajennuksen ja liikennejärjestelyjen sujuvoittamisen

Puhakankadulla Lappeenrannan Prisman tienoilla liikkuneet eivät ole voineet olla huomaamatta isoa purkutyömaata marketin vieressä. Kaivurit ovat myllänneet Prisman tontin vanhoja rakennuksia matalaksi jo jonkin aikaa, ja osa rakennuksista on jo maan tasalla.

Vanhat rakennukset hävitetään uusien suunnitelmien tieltä. Etelä-Karjalan osuuskaupan (Eekoo) toimitusjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatinen kertoo, että tarkemmat suunnitelmat kerrotaan lähiaikoina, kunhan alueen asemakaavamuutos valmistuu.

Nykyistä kiinteistöä modernisoidaan laajennuksen yhteydessä. — Mervi Sillanpää-Jaatinen

Sillanpää-Jaatisen mukaan tarkoitus on laajentaa nykyistä Prisman rakennusta hieman. Laajennuksessa itse Prisman myymälä ei laajene, vaan lisätila tulee muiden liikkeiden käyttöön.

— Nykyistä kiinteistöä modernisoidaan laajennuksen yhteydessä. Eniten alueen uudessa ilmeessä näkyy pintapaikoituksen laajeneminen, Sillanpää-Jaatinen kertoo.

Minna Mänttäri Osa Prisman tontin vanhoista rakennuksista on jo maan tasalla. Purkutyömaan on tarkoitus valmistua ennen talvea. Taustalla nykyinen Prisma.

Eekoo on hankkinut omistukseensa myös Jyskin kiinteistön

Rakennusten purkua tontilla tekee Purkupiha-yritys. Sillanpää-Jaatisen mukaan työt ovat sujuneet ilman suurempia yllätyksiä.

Purku ja tontin siivous on tarkoitus saada tehtyä tänä syksynä ennen talven tuloa. Massiivinen työmaa on rajattu aidoilla, ja asiattomien liikkuminen alueella on kielletty.

Minna Mänttäri Purkutyömaa ulottuu Vanhan kentän reunaan Lentäjäntielle asti.

Eekoo omistaa Prisman lähistöllä Puhakankadun, Teollisuustien ja Kivenkadun rajaaman alueen, joka jatkuu Lentäjäntielle Vanhan kentän päätyyn.

Jokin aika sitten Eekoo on ostanut myös Teollisuuskadun laidalta kiinteistön, jossa toimii muun muassa huonekaluliike Jysk.

— Kiinteistö tuli tarjolle ja katsoimme, että se on hyvä lisä meidän omistukseemme. Siinä jatkavat nykyiset vuokralaiset, ja rakennus säilyy entisellään, Sillanpää-Jaatinen kertoo.

Minna Mänttäri Eekoon toimitusjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatisen mukaan Prisman alueen uudistuksessa lisätään pintapysäköinnin paikkoja.

Liikennejärjestelyt paranevat alueella

Lappeenrannan kaupungin asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori kertoo, että Prisman korttelin asemakaavamuutos on tulossa nähtäville ehkä jo ensi viikolla. Veijovuoren mukaan pääsyy kaavamuutoksen tekoon on, että se mahdollistaa Prisman laajennuksen.

— Kaavalla pyritään parantamaan myös alueen liikennejärjestelyjä. Autoliikenteen sujuvuutta parannetaan ja turvataan kevyen liikenteen ja jalankulkijoiden liikkuminen, Veijovuori sanoo.

Veijovuoren mukaan kaava-alue ulottuu Lavolankadulle asti, ja siihen sisältyy myös muun muassa liikekiinteistö, jossa toimii nyt Rajamarket ja Lidl.