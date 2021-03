Etelä-Karjalaan saapuvien maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2021–24 sai kielenkannat irtoamaan Imatran kaupunginvaltuustossa maanantai-iltana.

Keskustelussa nousivat esiin maahanmuuttajien oikeudet ja velvollisuudet sekä vieraiden kulttuurien merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle.

Timo Härkönen (ps.) kysyi, keitä kotouttamisasiantuntijat ovat ja ovatko he Eksoten palkkalistoilla. Härkösen sanoi, että kotouttamisohjelmassa kerrotaan oikeuksista, mutta siitä puuttuu selvitys velvollisuuksista.

Imatran kaupungin hyvinvointipäällikkö Arja Kujala vastasi, että kotouttamisasiantuntijat ovat maahanmuuttajia. He eivät ole Eksoten palkkalistoilla, mutta saavat noin 20 euron tuntikorvauksen, jos ovat kertomassa kokemuksistaan Eksoten tilaisuuksissa.

Arto Siitonen (sd.) sanoi, että oikeudet ja velvollisuudet tulevat laista kotouttamisen edistämisestä.

Siitonen piti hyvänä, että kokemusasiantuntijoita koulutetaan maahanmuuttajista.

– He voivat tuoda asiakaslähtöisiä näkökulman ja toimia esimerkiksi tukihenkilöinä.

Veikko Hämäläinen (sd.) kysyi, voisiko kotouttamisasiantuntijoita hyödyntää toisen asteen koulutuksessa.

Matti Hirvonen (kok.) kysyi, kuinka kokemusasiantuntijoiden taustat on selvitetty ja kuinka luotettavuus vahvistettu. Hirvonen piti kotouttamisohjelmaa sinänsä hyvänä ja tarpeellisena.

Sanna Priorin (kok.) mielestä Eksote kotouttamisohjelma on hyvin tarpeellinen.

– Suomi on aika sisäänpäin lämpiävä yhteiskunta ja siksi on hyvä, että meillä on kotouttamisohjelman. Jokainen kulttuuri pystyy varmasti tuomaan meille jotain uutta.

Alennuksia työttömille vai maksuton joukkoliikenne?

Imatran kaupungin joukkoliikenteen taksat virittivät illan toisen pitkän keskustelun. Bussilippupaketti hyväksyttiin, mutta tulevaan talousarviota varten kaivattiin perusteellista selvitystä joukkoliikenteen maksuista ja aikatauluista.

Timo Härkönen jätti ponnen, jonka mukaan työttömien maksuja pitäisi Imatran joukkoliikenteessä alentaa. Härkönen esitti myös, että yli 80-vuotiaat voisivat matkustaa Imatran joukkoliikenteessä ilmaiseksi.

Kaisa Kontiainen (kok.) esitti kokoomuksen valtuustoryhmän ponnen, jonka mukaan Imatralla pitäisi siirtyä kokonaan maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Sanna Prior kannatti esitystä ja kannatuspuheenvuoron käytti myös Juuso Häkkinen (sd.). Suvi Rautsiala (sd.) esitti kaikkien ponsien yhdistämistä.

Kaikki kolme pontta yhdistettiin yhdeksi ponneksi, jonka uusi valtuusto saa puntaroitavakseen.

Antero Lattu (sd.) muistutti, että kaikki kuntalaiset olisivat ilmaisen joukkoliikenteen maksajia, mutta kaikki eivät siitä hyötyisi samalla tavalla hajanaisessa kaupungissa.

Erkki Saarimäen (sin.) mielestä paikallisliikenteen aikataulut pitäisi nopeasti laittaa kuntoon niin, että palvelevat paremmin kaupunkilaisten liikkumistarpeita. Tyhjiä busseja ei kannata Saarimäen mielestä ajattaa ympäri kaupunkia.

Anu Urpalainen (kok.) piti maksutonta joukkoliikennettä Imatralle tulevaisuudessa jopa elinvoimatekijänä.

Kaupunginvaltuuston kokous järjestettiin Teams-yhteyksillä. Yhteyksien kuntoon saaminen viivästytti kokouksen alkua vajaat puoli tuntia.