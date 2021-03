Vodkan valmistus Lappeenrannassa on päättymässä ainakin toistaiseksi.

Erityisesti Saimaa-vodkasta tunnetun Saimaa Beverages Oy:n saama häätö Lappeenrannan Yritystilat Oy:n kiinteistöstä on pantu vireille.

Häädön taustalla ovat vuokrasaatavat, joita on kertynyt hieman yli 250 000 euroa vuodesta 2019 lähtien.

Yhtiö sai häätötuomion Etelä-Karjalan käräjäoikeudelta viime vuonna, mutta se on yrittänyt saada vuokra-asiansa hoidettua.

Saimaa Beverages valitti myös käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, mutta käräjäoikeuden päätös jäi voimaan.

Yhtiötä on aiemmin haettu myös konkurssiin, mutta se sai rästinsä tuolloin hoidettua.

Kolme kuukautta aikaa

Votkayhtiöllä on kolme kuukautta aikaa ajaa tuotanto alas ja purkaa juomien valmistuksessa käytettävä tuotantolaitteisto.

Armenialaistaustaisen Saimaa Beveragesin toimitusjohtaja Jekaterina Chamborant sanoo, että tuotanto on edelleen käynnissä, mutta hän vahvistaa häädön.

Uusia tiloja ei ole. Mahdollista on, että tuotanto loppuu kokonaan.

– Yhtiön tulevaisuus on auki. Omistajat eivät ole kertoneet aikeistaan, Chamborant kertoo.

Yhtiön palveluksessa on ollut parhaimmillaan yli 20 työntekijää.

Yhtiön tuotantoon ovat kuuluneet vodkan lisäksi myös siiderit sekä hedelmä- ja marjaviinit.

Uusi vuokralainen haussa

Saimaa Beveragesilla on noin 3 500 neliön tuotantotilat Fazerin makeistehtaan teollisuustontilla Rakuunamäen kupeessa.

Maa-alue kuuluu Fazerille, jolta Lappeenrannan Yritystilat on ne vuokrannut.

Kiinteistö on Lappeeenrannan yritystilojen omistuksessa ja maan vuokra-aikaa on jäljellä noin kaksi vuotta.

– Maa-alueen vuokrasta on neuvoteltu, mutta on mahdollista ettei vuokrasopimusta enää jatketa. Tavoitteena on saada tiloihin väliaikainen vuokralainen, sanoo yritystilayhtiön omistavan Lappeenrannan Toimitilat Oy:n toimitusjohtaja Mikko Hietamies.

Vienti tyrehtyi pakotteiden vuoksi

Vuonna 2004 perustetun yhtiön viime vuodet ovat olleet hankalia.

Noin 1,5 miljoonan euron liikevaihdolla operoiva yhtiö teki noin 600 000 euron tappion viime vuonna. Edellisvuonna tappiota kertyi 1,3 miljoonaa euroa eli lähes saman verran kuin liikevaihtoa.

Vaikeudet alkoivat, kun vodkan vienti Venäjälle pysähtyi Venäjän asettamien pakotteiden vuoksi.