Latauksessa ollut tasapainoskootteri syttyi räjähdysmäisesti liekkeihin Lappeenrannassa — Samanlaisten laitteiden epäillään aiheuttaneen rakennuspaloja Suomessa ja ulkomailla Etelä-Karjalan pelastuslaitos Lappeenrannassa liekkeihin leimahtanut tasapainoskootteri ehti vaurioitua palossa ennen kuin se saatiin sammutettua.

Yllättäen tuleen leimahtanut tasapainoskootteri aiheutti vaaratilanteen lappeenrantalaisessa kodissa toissa viikolla.

Johtava palotarkastaja Simo Viholainen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että yön yli latauksessa ollut skootteri oli yhtäkkiä syttynyt liekkeihin aamulla.

Syttyminen oli ollut raju, sillä liekit olivat kohonneet noin 1,5 metrin korkeuteen.

—Siinä oli ollut talon omistaja lapsineen paikalla. Hän oli käsisammuttimella saanut palon hallintaan ja sammumaan.

Tuli ei ollut ehtinyt tehdä suurempaa tuhoa, mutta asunto kärsi savu- ja nokivahinkoja.

—Jos lauta olisi syttynyt yöaikaan, siinä olisi ollut todellinen vaaratilanne. Oli onni, että he olivat paikalla, sillä muuten rakennus olisi todennäköisesti tuhoutunut.

Viholainen muistuttaa, ettei tasapainoskoottereita saisi jättää yksin latautumaan.

Syttyneen laudan sammuttaminen on vaikea tehtävä.

—Palo on aika raju ja aika haastava sammuttaa. Talon omistaja kertoi, että hän sai ihan hyvän työn tehdä, että sai sen sammumaan.

Sähköpaloasiantuntija, ylitarkasta Jukka Lepistö Turvallisuus. ja kemikaalivirastosta (Tukes) kertoo litiumioniakun palavan hyvin voimakkaasti. Tasapainoskoottereiden kohdalla palo on erityisen voimakas, sillä siinä on useita akkukennoja.

—Kun yksi syttyy, polttaa se muutkin. Se palaa useampia minuutteja voimakkaalla liekillä ja purskahtelee. Sitä ei saa sammuttaa vedellä, se vain kiihdyttää paloa.

Simo Viholaisen mukaan sammutus onnistuu parhaiten käsisammuttimella.

—Tärkeää on lähinnä se, että pääsee nopeasti reagoimaan.

Syttymissyyt eivät selvillä

Tasapainoskootterit, toiselta nimeltään leijulaudat, ovat aiheuttaneet viime vuosina useita tulipaloja Suomessa ja ulkomailla.

Ylitarkastaja Soili Huttunen Tukesista kertoo, että Tukesin tietoon on tullut Suomesta neljä tulipaloa, joiden syttymissyyksi epäillään tasapainoskootteria.

Keväällä vuonna 2016 Vantaalla omakotitalo paloi maan tasalle. Toinen tapaus oli Espoossa, jossa rivitaloasunto kärsi mittavia vahinkoja. Molemmissa tapauksissa palon epäillään syttyneen tasapainoskootterista.

Ruotsissa palotapauksia on ollut kymmeniä. Palamaan syttyneet laudat ovat olleet latauksessa syttymishetkellä.

Perimmäistä syytä syttymisiin ei Huttusen mukaan ole pystytty tunnistamaan.

—Ei ole tiedossa, että olisi yksi tietty ominaisuus tai ominaisuuksia, joka sen aiheuttaisi. Syttyminen liittyy litiumioniakkuun ja sen ominaisuuksiin. Vaaraa aiheuttaa lähinnä se, että kun ne syttyvät, palot ovat voimakkaita ja räjähdyksenomaisia.

Jukka Lepistö arvioi, että osa paloista voi selittyä laitteiden fyysisellä rasituksella. Laitteessa olevat pienet vauriot voivat aiheuttaa ladattaessa ongelmia.

—Ei tiedetä, mitä laitteen käytössä on tapahtunut. Se on voinut pudota tai saada iskuja tai kastua. Siellä voi olla sisäisiä vaurioita. Litiumioniakku on herkkä fyysisille osumille.

Lepistö muistuttaa, ettei vaurioituneita laitteita tulisi käyttää. Jos laite kuumenee ladattaessa tulikuumaksi, sen käyttö tulee lopettaa.

—Kannattaa katsoa, että laite on kunnossa, tuntuuko se kuumalta latauksen alkuvaiheessa. Jos se rupeaa särisemään tai tuntuu kuumalta, johto irti seinästä.

Tukes ei voi testata kaikkia laitteita

Tukesin keinot puuttua viallisten laitteiden myyntiin ovat rajalliset. Huttunen sanoo, että laitteita testataan. Jos ne todetaan lainsäädännön vastaisiksi, voidaan niille antaa myyntikielto ja vetää ne pois markkinoilta sekä määrätä palautusmenettely, jolla tuotteet vedetään pois kuluttajilta.

—Kaikkia malleja ei kuitenkaan ole resursseja testata, eikä se olisi mielekästäkään. On valmistajien, maahantuojien ja myyjien vastuulla varmistaa, että laitteet ovat turvallisia.

Tukes testasi aiemmin omatoimisesti muutamien tasapainoskoottereiden turvallisuutta. Yksikään testatuista laitteista ei täyttänyt vaatimuksia.

—Niissä havaittiin joko tulipalo- tai sähköiskuvaaraa. Kaikista tehtiin päätökset joko myyti- tai markkinointikiellosta.

Aiemmin yhden tietyn tasapainoskootterimallin epäiltiin aiheuttaneen kaksi Suomessa ilmoitetuista paloista. Lokakuussa Tukes pyysi kansalaisilta kyseistä laitteita testattavaksi. Testikappaleita löytyi ja testien tulokset valmistuvat lähiaikoina.