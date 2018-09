Lappeenrannassa ja Imatralla on tutkittu viimeisen puolen vuoden aikana kahdeksaa henkirikosta tai sellaisen yritystä.

Lappeenrannassa ja Imatralla on tehty viimeisen vajaan puolen vuoden aikana poikkeuksellisen paljon vakavia väkivaltarikoksia. Kaakkois-Suomen poliisi on tutkinut maalis–elokuussa kaupungeissa kaikkiaan kahdeksaa henkirikosta tai sellaisen yritystä. Tutkinnassa on ollut yksi murha, yksi murhan yritys ja kuusi tapon yritystä.