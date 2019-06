Mai-Art muutti Valtakadun ja Kirkkokadun kulmaan, entisiin Yliopiston apteekin tiloihin. Omistajat haluavat, että kynnys taiteen äärelle on mahdollisimman matala kaikille.

Taidekauppa Mai-Art on toiminut toista viikkoa Yliopiston apteekin entisissä tiloissa Valtakadun ja Kirkkokadun kulmassa. Kaupan vakioasiakkaat ovat jo löytäneet Saimaanlinnan katutasoon, mutta myös ensikertalaisia ja satunnaisia ohikulkijoita on poikennut sisään.

Yrittäjät Anna Lebedkova ja Alexander Reichberg saivat mielestään parhaan mahdollisen paikan. Liike toimi aiemmin toisaalla Valtakadulla, mutta yritys etsi isompia tiloja. Tarjolla oli kaksi vaihtoehtoa, joista nyt valittu oli ylivoimainen.

Haluamme avata julkisen paikan, jossa tapahtuu jotain koko ajan. — Anna Lebedkova

— Tämä on erinomainen paikka. Tästä kulkee vilkas kävelyreitti, ja miljöö on historiallinen. Lappeen kirkko ja Marian aukio ovat vieressä. Taidekaupan on parempi toimia keskustassa katutasossa kuin vaikka kauppakeskuksessa, Lebedkova sanoo.

Ilpo Leskinen Anna Lebedkova on hyvillään siitä, että hän sai järjestettyä tilaa gallerialle liikkeen uudessa paikassa. Galleriassa oli tiistaina esillä Kiinasta vaikutteita saaneen Tatjana Khorevan töitä.

Lebedkova ja Reichberg ostivat Mai-Artin Maija Riikoselta vajaat kolme vuotta sitten. Liike jatkaa yli 40 vuotta kestänyttä perinteistä toimintaansa taidetarvikkeiden kauppana ja kehystämönä, mutta uusissa tiloissa toimintaa päästään laajentamaan.

Mai-Art on historiansa aikana järjestänyt näyteikkunoissaan taidenäyttelyjä, mutta nyt näyttelyille on erikseen pyhitetty tila.

Kaupan yhteyteen on avattu galleria, jonne on tulossa vaihtuvia näyttelyjä kuukauden välein. Tarkoitus on esitellä etupäässä eteläkarjalaisia mutta myös muita suomalaisia kuin ulkomaalaisia taiteilijoita.

Ilpo Leskinen Alexander Reichberg ja Anna Lebedkova haluavat esitellä niin eteläkarjalaisten ja muiden suomalaisten kuin ulkomaalaisten taiteiljoiden töitä.

Mai-Artin yrittäjät haluavat madaltaa reilusti ihmisten kynnystä tulla katsomaan taidetta.

— Perinteiseen taidegalleriaan mennään varta varten ja etukäteen valmistautuen. Tänne voi poiketa helposti, kun kävelee tästä ohi, Reichberg sanoo.

— Haluamme avata julkisen paikan, jossa tapahtuu jotain koko ajan ja jossa voi oleskella, levähtää, katsoa taidetta ja keskustella kahvikupillisen ääressä, samaan tapaan kuin Nuijamiehessä. Mai-Art galleria ja taidekauppa samalla kertaa, Lebedkova kertoo.

Kaksisuuntaista taideliikennettä

Lebedkovalla ja Reichbergilla on tiiviit yhteydet Berliinin ja Pietarin taidemaailmaan. Lebedkova on taidehistorioitsija, joka on työskennellyt muun muassa Pietarin veistosmuseossa ja Hamburger Kunsthallessa.

He suunnittelevat tuovansa liikkeeseen näytteille ulkomaalaisten taiteilijoiden töitä. Samalla heitä kiinnostaa viedä eteläkarjalaisten taiteilijoiden töitä maailmalle. Sosiaalinen media Facebookeinen ja Instagrameineen on olennainen osa yrityksen toimintaa.

Ilpo Leskinen Mai-Artin henkilökunta vasemmalta oikealle: Jaana Talonpoika, Vitali Tshitzhikov, Terhi Muhonen, Alexander Reichberg, Anna Lebedkova, Eppu Isotalo ja Andrei Karkkonen.

Lebedkova ja Reichberg ovat asuneet viitisen vuotta Suomessa ja Imatralla. Tänä aikana he ovat ennättäneet tutustua eteläkarjalaisten taiteilijoiden töihin. Omaa paikallista suosikkia on Lebedkovan mielestä mahdotonta nimetä, sillä häntä kiinnostaa kaikki laidasta laitaan.