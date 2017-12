Konnunsuolle 30 säilöönottopaikkaa lisää, Imatralta vastaanottopaikkoja vähennetään Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä oleva säilöönottoyksikkö tuplaa paikkamääränsä alkuvuoden aikana. Sen sijaan moni vastaanottokeskus, esimerkiksi Imatralla, vähentää paikkamääriään. Säilöönottoyksikön uusi ulkoilupiha rakennettiin säilöönottoyksikön laajentamisen yhteydessä.

Konnunsuolle, Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä olevaan säilöönottoyksikköön remontoidaan parhaillaan 30 uutta säilöönottopaikkaa.

Työt ovat loppusuoralla. Uudet paikat on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuun puolivälin tienoilla.

Tila, johon paikat rakennetaan, oli tätä ennen tyhjillään.

— Lisäpaikkojen myötä meidän säilöönottoyksikkömme kokonaiskapasiteetti kasvaa 69 paikkaan, kertoo vastaanottokeskuksen johtaja Jari Kähkönen.



Vielä tällä hetkellä säilöönottoyksilön paikkoja on ollut vain Joutsenossa reilut 30, ja Helsingin Metsälässä 40.

Lisäpaikkoja rakennetaan, koska niille on selvä tarve, Kähkönen sanoo.

— Meillä on ollut aiempia vuosia enemmän vastentahtoisia maastapoistumisia, ja näköpiirissä on että niiden määrä kasvaa myös jatkossa.

Säilöönottoyksikön uudet paikat otetaan käyttöön tammikuussa.

Säilöön viedään yleensä ihmisiä, joille ei ole myönnetty Suomeen oleskelulupaa ja jotka odottavat maasta poistamista. Heidät on pistetty lukkojen taakse, koska on syytä epäillä pakenemista ja katoamista.

Lisää henkilökuntaa

Säilöönottoyksikön laajennuksen myötä Joutsenon vastaanottokeskus pystyy palkkaamaan myös lisää henkilökuntaa.

— Jo syksyllä säilöönottoyksilön puolelle palkattiin uusia ohjaajia. Vuoden vaihteen jälkeen siellä avautuu vielä muutama vakinainen virka, kenties muutama määräaikainenkin, Kähkönen kertoo.

Säilöönottoyksikön laajennuksen myötä vastaanottokeskukseen rakennettiin myös uusi, täysin katettu ja muureilla ympäröity ulkoilupiha. Siellä voi harrastaa muun muassa erilaisia palloilulajeja.

Vastaanottopaikkojen tarve vähenee

Moni vastaanottokeskus vähentää paikkamääräänsä reippaasti ensi vuoden aikana, ja jotkut lopettavat toimintansa kokonaan.

Turvapaikanhakijoiksi kirjattujen kokonaismäärä vähenee tällä hetkellä Suomessa noin 500:lla kuukaudessa. Sen takia Maahanmuuttovirasto Migri on antanut 23:lle vastaanottokeskukselle toimeksiannon supistaa majoituspaikkojensa määrää, yhteensä yli 1 100:lla paikalla.

Konnunsuolla vastaanottokeskuspaikkojen määrä pysyy ennallaan. Mutta esimerkiksi Imatran vastaanottokeskuksessa määrä tippuu nykyisestä noin kolmanneksella: nykyisestä kolmesta sadasta noin kahteen sataan, kertoo vastaanottokeskuksen johtaja Lauri Perälä.

Vielä toistaiseksi Imatralla ei tiedetä, vaikuttaako majoituspaikkamäärän pieneneminen myös henkilöstön määrään.

— Mahdolliset vaikutukset selviävät vasta myöhemmin. Jos niitä tulee, niin todennäköisesti ne tarkoittavat sitä, ettei joitakin yksittäisiä määräaikaisuuksia enää jatketa, Perälä sanoo.

Paikkamäärien järjestely vastaanottokeskusten kanssa on vielä kesken, mutta maahanmuutto on ohjeistanut tekemään vähentämiset niin, että tarpeen vaatiessa niitä voidaan taas lisätä.