SaiPan ja Tapparan kohtaamisessa kovat panokset illalla: "Kahdella edellisellä kaudella El Clásicon voittaja on ollut myös Suomen mestari" — Katso SaiPan kokoonpano täältä Ville-Veikko Kaakinen SaiPa ja Tappara ovat vääntäneet tasaisesti tämä kauden otteluissa. Arkistokuva.

Kisapuistossa pelataan tiistai-iltana jääkiekko-ottelu, jonka venymisen jatkoajalle ei pitäisi yllättää ketään. Ottelussa kohtaavat nimittäin jääkiekkoliigan kaksi eniten jatkoaikoja tahkonnutta joukkuetta, kun SaiPa isännöi hallitsevaa Suomen mestaria Tapparaa.

Jatkoaikatilaston kärkeä pitää Tappara, jonka kauden 50 ottelusta 17 on jatkunut varsinaisen peliajan jälkeen. Lisäpisteen Tapparan on näistä otteluista onnistunut nappaamaan kymmenen kertaa.

Kovin paljoa SaiPa ei tiistain vieraalleen tilastossa häviä, sillä lappeenrantalaiset ovat tahkonneet ylitöitä 16 kertaa 49 ottelussaan. Lisäpisteellä urakointi on palkittu niin ikään kymmenen kertaa.

Tiukkaa vääntöä

SaiPa ja Tappara kohtaavat tiistaina neljännen kerran kuluvan kauden aikana. Voitot ovat Tapparalle 2—1. Yksi otteluista on venynyt jatkoajalle, kun Tappara oli joulukuussa kotonaan parempi lukemin 3—2. Näin ollen pisteet ovat jakautuneet joukkueiden kesken 5—4.

Tiistaina taistellaankin paitsi voitosta ja pisteistä, myös El Clasicon mestaruudesta. Espanjan jalkapallojättien Real Madridin ja Barcelonan kohtaamisista juontava nimitys syntyi Tampereella, kun Tapparassa vuosina 2007—2010 pelannut Jori Lehterä keksi ryhtyä kutsumaan SaiPan ja Tapparan kohtaamisia El Clasicoiksi.

Lehterä viittasi termillä ironisesti sydäntalven pimeänä arki-iltana pelattavaan kamppailuun, joka ei sytytä juuri ketään. Juuri sellaiseen, joka on edessä tiistaina Kisapuistossakin.

Paitsi että tällä kertaa El Clasico sytyttää.

Peli on merkittävä molemmille. SaiPa mielii kuuden parhaan joukkoon ja suoralle pudotuspelipaikalle. Matkaa kuudentena majailevaan Lukkoon on yksi vaivainen piste, joten kaikki on vielä mahdollista.

Tappara taas kamppailee puolivälierien kotiedusta. Tapparan viime aikojen ailahtelevat otteet ja HIFK:n vahva vire ovat aiheuttaneet uutta säpinää sarjakärki Kärppien taakse. Kakkossijan TPS:n ja viidentenä olevan HIFK:n ero on ainoastaan kuusi pistettä. Välissä ovat kolmonen Tappara ja nelonen Jyp.

El Clasicon mestari ratkeaa

Eikä El Clasicon mestaruuskaan ole täysin mitätön saavutus. Kaikkea muuta, kuten SaiPan viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Viljakaisen twiitistä voidaan päätellä.

Viljakainen viittasi tiistaina Twitterissä humoristisesti joukkueiden keskinäiseen kamppailuun ja nosti esiin El Clasicon merkityksen viime kausina.

"#ElClasico pisteet tällä hetkellä Tapparalle 5-4. Panokset illan otteluun ovat valtavat, sillä kahdella edellisellä kaudella El Clásicon voittaja on ollut myös Suomen mestari (2015-2016 meni Tapparalle maalieron turvin)", Viljakainen kirjoitti.

Kahdella viime kaudella SaiPan ja Tapparan välinen kamppailu tosiaan kääntyi tamperelaisille.

Viime kaudella Tappara vei nimiinsä kaikki joukkueiden kohtaamiset varsinaisella peliajalla. Toissa kaudella voitot ja pisteet menivät tasan, mutta Tappara oli parempi maalieron turvin.

Molempien kausien käväällä joukkue juhli Suomen mestaruutta.

Roy Radke putoaa pois kokoonpanosta

Päävalmentaja Tero Lehterä on sekoittanut hieman ketjujaan lauantain tappiollisen Pelicans-ottelun jälkeen.

Ykkösketju säilyy ennallaan, mutta kakkosketjuun tulee muutoksia. Keskushyökkääjä Ville Koho korvaa David Goodwinin, joka ottaa Kohon paikan kolmosketjusta. Kakkosen oikealla laidalla Kim Strömberg hyökkää korvaa Joni Nikon, joka siirtyy nelosketjun laidalle.

Valtteri Virkkunen nousee nelosketjun toiselle laidalle. Samalla Roy Radke putoaa kokoonpanon ulkopuolelle.

Puolustajaparit Lehterä on pitänyt ennallaan. Jere Sneck palaa kokoonpanoon seitsemäntenä puolustajana.

Markus Kojon kausi on ohi

SaiPan loukkaantuneiden pelaajien lista näyttää samalta kuin viime viikollakin. Loukkaantumisten takia sivussa ovat Jussi Markkanen ja Anssi Löfman, joiden toipumisajaksi SaiPa ilmoittaa noin kolme viikkoa sekä Eetu Koski, jonka tutkimukset ovat kesken.

Puolustaja Markus Kojon kausi sen sijaan on SaiPan ilmoituksen mukaan ohi.

SaiPa tänään

Hyökkääjät

Ahti Oksanen - Cody Kunyk - Curtis Hamilton

Elmeri Kaksonen - Ville Koho - Kim Strömberg

Jonatan Tanus - David Goodwin - Topi Nättinen

Valtteri Virkkunen - Saku Salminen - Joni Nikko

Puolustajat

Urho Vaakanainen - Brett Carson

Lauri Taipalus - Lasse Lappalainen

Kalle Maalahti - Per Savilahti Nagander

Jere Sneck

Maalivahdit

Frans Tuohimaa

(Niclas Westerholm)