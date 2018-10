Lappeenrannan Kokoomus esittää ehdolle eduskuntavaaleihin Aasian asiantuntijaa Ding Ma:ta

Lappeenrannan Kokoomus esittää Aasia-asiantuntija Ding Ma:ta ehdolle vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.

29-vuotias Ma asuu lappeenrannassa ja työskentelee Etelä-Karjalan liitossa projektipäällikkönä ja Aasian asiantuntijana.

Aikaisemmin Ma on työskennellyt Finprossa, Suomen ulkoministeriön Kiinan edustustossa ja internet-alan suuryritys Tencentissä. Suomeen Ma muutti 4-vuotiaana. Hän on aktiivisesti mukana muun muassa nuorkauppakamaritoiminassa.

Ma on kolmas ehdokas, jota Lappeenrannan Kokoomus on esittänyt. Aikaisemmin Lappeenrannan Kokoomus on esittänyt eduskuntavaaliehdokkaiksi Jukka Kopraa ja Linda Brandt-Ahdetta.

Piirihallitus nimeää ensimmäiset ehdokkaat huomisessa kokouksessaan.