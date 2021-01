Karjalan prikaatissa yhdeksän uutta koronatartuntaa, lomilla olevilla varusmiehillä 15 lisää – Karanteenissa useita kymmeniä varusmiehiä

Karjalan prikaatin varusmiehillä on todettu yhdeksän uutta koronavirustartuntaa. Sairastuneet ovat lieväoireisia ja Vekaranjärven terveysaseman valvonnassa, prikaati tiedottaa.

Henkilöt ovat olleet eristettyinä muista ja heidät on testattu oireiden perusteella.

50 Vekaranjärvellä olevaa varusmiestä on määrätty karanteeniin.

Lisäksi lomajaksolla olevilla varusmiehillä on todettu 15 koronatartuntaa. He ovat saaneet tartunnat todennäköisesti 18.–20.1. Varusmiehet lähtivät lomille oireettomina. Tähän tartuntaketjuun liittyen on karanteeniin asetettu Karjalan prikaatin mukaan useita kymmeniä varusmiehiä. Altistuneiden tavoittelu jatkuu edelleen.

Yhteensä Vekaranjärvellä on nyt 22 koronaan sairastunutta varusmiestä. Lomajaksolla olevia sairastuneita varusmiehiä on yhteensä 16.

38 sairastunutta, 50 karanteenissa

Prikaatissa on varmistunut tartuntoja tammikuussa useassa vaiheessa.

Perjantaina 15. tammikuuta varuskunnassa varmistui yksi tartunta, jolloin karanteeniin asetettiin 60 henkilöä. Sairastunut ja altistuneet varusmiehet ovat jo kesällä palveluksensa aloittanutta vanhempaa saapumiserää.

Seuraavana päivänä tartuntoja todettiin yksi lisää.

Keskiviikkona 20. tammikuuta tartuntoja ilmeni uusi kolmen tartunnan ketju ja samalla 24 henkilöä asetettiin karanteeniin. Perjantaina 22. tammikuuta uusia tartuntoja varmistui yhdeksän. Samalla karanteeniin joutui yksi majoitustuvallinen varusmiehiä. Muista eristyksissä on myös kouluttajia.

Ensimmäinen ketju liittyi tammikuun saapumiserään

Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö Juhana Skyttä kertoo, että nyt jälkimmäisenä ilmennyt koronavirustartuntaketju liittyy alokkaiden tammikuiseen saapumiserään.

Kaikkia alokkaita ei testata koronaviruksen varalta palvelukseen astuessa.

Skyttä kertoo, että varuskunnassa terveydenhuollon henkilökunta tekee oireiden perusteella arvion testaamisen tarpeesta, kuten muuallakin. Altistumistilanteissa myös oireettomia on testattu.

– Varmasti se on myös resurssikysymys. Käytämme samaa testauskapasiteettia kuin muu yhteiskunta.

Karjalan prikaatissa aloitti varusmiespalveluksensa 4. tammikuuta noin 2 000 varusmiestä.

Heidät on jaettu kolmeen ryhmään, jotka kiertävät kuuden viikon sykleissä. Kukin ryhmä on eri aikaan kaksi viikkoa kasarmilla, kaksi viikkoa maastossa ja kaksi viikkoa lomajaksoilla.

Karjalan prikaatin verkkosivujen mukaan saapumispäivänä kaikille alokkaille on opetettu koronatoimet, kuten kasvomaskin käyttö, oikeaoppinen yskimistekniikka ja käsihygienia ja siivoukseen liittyvät toimenpiteet. Heille on myös kerrottu, kuinka toimia tartuntaepäilyn ilmetessä sekä mitä karanteenin asettaminen käytännössä tarkoittaa.