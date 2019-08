Lappeenrannan jätevedenpuhdistamon hinta uhkaa nousta, jos puhdistamo rakennetaan muualle kuin Hyväristönmäkeen. Toikansuo- ja Kukkuroinmäki-vaihtoehdoissa pitäisi rakentaa pitkä siirto- ja purkuvesiputki.

Lappeenrannan Lämpövoiman vesi- ja ympäristöpäällikön Riitta Moision mukaan yksi kilometri isoa siirtolinjaa maksaa lähes miljoona euroa. Lisäksi pitkä putkilinjaus vaatisi useita pumppaamoita matkan varrelle.

Olisi hönttöyttä jättää Lutin tietämys hyödyntämättä. — Risto Kakkola

Puhdistamon ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan vaihtoehdot on rajattu enää muutamaan. Kaupungin tavoitteena on edelleen sijoittaa puhdistamo Hyväristönmäelle, jolloin purkuvesistönä olisi Rakkolanjoki. Lappeenrannan Energian tytäryhtiö Lämpövoima on hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta hallinto-oikeuden päätökseen. Sen mukaan Rakkolanjoki ei voi olla purkuvesistönä. Viimeistään keväällä selvinnee, saako kaupunki valitusluvan.

Vaikutukset ympäristöön tarkempaan selvittelyyn

Arttu Muukkonen Saimaa Joutsenon edustalla on ainoa vaihtoehto, jos puhdistettuja jätevesiä ei voi enää purkaa Rakkolanjokeen.

Jos Hyväristönmäki karsiutuu pois, rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo joko nykyisen puhdistamon viereen Toikansuolle tai Joutsenoon Kukkuroinmäen jätekeskuksen alueelle. Purkupaikka olisi Saimaa Joutsenon edustalla.

— Esimerkiksi kanava ja Vuoksi on nyt suljettu pois, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.).

Lappeenrannan kaupunginhallitus sai maanantain kokoukseen selonteon uuden jätevedenpuhdistamon tilanteesta. Samalla kaupunginhallitus hyväksyi, miten asiassa edetään. Kaupunki, Etelä-Karjalan liitto ja Lappeenrannan Energia valmistelevat nyt rinnakkain Hyväristönmäen, Toikansuon ja Kukkuroinmäen puhdistamoja sekä selvittävät Rakkolanjokea- ja Joutsenon edustaa purkuvesistöinä.

Puhdistamon ja mahdollisten sivutoimintojen vaikutukset ympäristöön selvitetään kaavoituksessa aiempaa tarkemmin. Tehdään muun muassa melu- ja hajumallinnukset, kaupunkikuvallinen arviointi sekä arviot liikenneverkon toimivuudesta ja liikennemääristä.

Jopa MBR-tekniikkaa harkitaan

Uuden puhdistamon tekniikka saattaa parantua siitä, mitä Hyväristönmäkeen suunniteltiin. Yhteistyötä on tähän astikin tehty Lappeenrannan — Lahden teknillisen yliopiston (Lut) kanssa, mutta nyt ”yliopisto otetaan tiiviimmin tähän kylkeen”, kuten Risto Kakkola asian ilmaisee.

— Olisi hönttöyttä jättää Lutin tietämys hyödyntämättä, kun se tuossa noin lähellä on. Edelleen tavoitteena on käyttää parasta mahdollista tekniikkaa.

Riitta Moisio selvittää, että MBR-suodatus (kalvobioreaktori) on aika yleinen tekniikka maailmalla, mutta Suomessa se on vasta Oulussa, Mikkelissä ja Parikkalassa.

— MBR-tekniikan ansiosta puhdistamo mahtuisi myös Toikansuolle.

Vaikka nykyinen puhdistamo Toikansuolla sijaitsee lähellä asutusta, ei siitä ole Moision mukaan viime vuosina valitettu. Jos uusi puhdistamo tulisi Toikansuolle, rakennettaisiin sinne tehokas hajunpoistojärjestelmä ja altaat katettaisiin. Tilanne parani nykyisestä.

Mika Strandén Nykyisin jätevedet puhdistetaan Toikansuon puhdistamolla, josta puhdistettu jätevesi virtaa Rakkolanjokeen. Yksi vaihtoehto on rakentaa uusi puhdistamo Toikansuon puhdistamon viereen.

70 miljoonaa ei riitä

Jätevedenpuhdistamon karkea kustannusarvio on ollut vähintään 70 miljoonaa euroa. Tuota lukua on jo kasvattanut aiemmin muun muassa vaadittu altaiden kattaminen.

Toikansuon ja Kukkuroinmäen vaihtoehdoissa siirto- ja purkuputki lisäisi kustannuksia merkittävästi.

— On rakennettava rinnakkaiset isot putket. Matkan varrelle on tehtävä useita pumppaamoita, joiden hajunpoistosta on huolehdittava, selvittää Moisio.

Putken linjaus ja rasiteoikeuksien hankinta voi tuottaa ongelmia.

— Mitä pidempi linja, sitä enemmän matkan varrella on maanomistajia ja esteitä. Ja mitä pidempi linja ja mitä enemmän keskusta-alueiden läpi se kulkee, sitä haasteellisempi työ on, selvittää Moisio.

Toikansuon jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan voimassaoloaikaa on pidennetty vuoden 2025 loppuun asti. Jos tuohon mennessä uusi puhdistamo ei ole valmis, on ilmeisesti haettava jatkoaikaa. Samalla lupaehtoja tarkasteltaisiin uudelleen.