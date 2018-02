Etelä-Karjalan yrittäjien puheenjohtaja syyttää ay-liikettä kovista otteista ja sanoo, että työntekijöitä painostettiin osallistumaan perjantain lakkoon — Ay-aktiivi pitää väitteitä hämmentävinä ”Pelottelu on turhan voimakas sana, mutta painostusta on ollut,” sanoo Minna Kokki Etelä-Karjalan yrittäjistä. Hämmentävää, kommentoi ay-aktiivi Niina Malm. Marleena Liikkanen Minna Kokin mielestä aktiivimallissa on paljon korjattavaa, mutta perjantain mielenilmauksen olleen ylimitoitettu ja yrittäjien näkökulmasta kohtuuton. Aktiivimalli on jo hyväksytty eduskunnassa, hän muistuttaa.

Helsingissä perjantaina järjestettyyn, työttömyysturvan aktiivimallia vastustavaan mielenilmaukseen lähdettiin kohtuullisen sankoin joukoin myös Etelä-Karjalasta.

Etelä-Karjalan yrittäjien puheenjohtajan Minna Kokin tietojen mukaan Helsinkiin olisi lähtenyt maakunnasta 11 bussia. Eniten mielenosoittajia oli teollisuus- ja rakennusalalta.

Osallistumisen piti perustua työntekijöiden vapaaehtoisuuteen.

Ei siltä näytä, Kokki sanoo, sillä hänen saamiensa viestien perusteella mielenilmausta junailleet ammattiliitot painostivat jäseniään lakkoon.

Matti Veijalainen Niina Malm on toiminut vuoden ajan Imatran terästehtaan pääluottamusmiehenä. Hän ihmettelee väitteitä ay-liikkeen harjoittamasta painostuksesta. Sellaisesta ei ole mitään merkkiä. Vastapuolella painostusta on sen sijaan ollut, hän kertoo.

— Olen jutellut parin yrittäjän kanssa. Ensin työntekijät eivät olleet lähdössä Helsinkiin, mutta sitten liitoista on tullut viestiä, että seuraamuksia tulee, jos ei lähdetä. Pelottelu on turhan voimakas sana, mutta painostusta on ollut. Tyyliin jos et osallistu, kuulet tästä perästäpäin.

Ei pelkästään yksittäistapauksia

Minna Kokki ei usko, että kyse on yksittäistapauksista, vaan jonkin asteista painostusta esiintyneen laajemminkin.

Mielenilmauksen hinta yrityksille on Kokin mukaan kova. Ensi viikosta tulee kiireinen, kun rästiin jääneitä töitä kurotaan kiinni, pahimmassa tapauksessa ylitöinä.

— Ei tämä työnantajan ja työntekijän yhteistoimintaa ja me-henkeä ainakaan paranna. Yhteistuumin pitäisi viedä asioita eteenpäin. Tämä on ihan väärä tapa, Kokki moittii.

Etelä-Karjalan yrittäjien kattojärjestö Suomen yrittäjät vaati perjantaina työrauhasääntelyn uudistusta.

Poliittisen lakon osapuoleksi ilman omaa syytään joutuneella työnantajalla tulisi sen mielestä olla mahdollisuus saada korvausta kärsimistään vahingoista. Lisäksi toivotaan poliittisten lakkojen tiukempaa sääntelyä.

Niina Malm: Hämmentävää

Ovakon Imatran terästehtaan pääluottamusmies Niina Malm hämmästelee Minna Kokin väitteitä.

Painostus ei kuulu Teollisuusliiton toimintatapoihin, Malm sanoo.

— En oikein ymmärrä, mihin tämä liittyy. Kymmenen työvuoden aikana en ole kohdannut minkäänlaista painostusta. Hämmentävää, että tällaista keskustelua käydään ja yritetään rajata ihmisten laillisia oikeuksia. Kuulostaa siltä, että heillä on jonkinlainen hätä olemassa tällaisesta vahvasta kannanotosta maan hallitusta kohtaan, Malm kommentoi.

”Painostusta on ollut, mutta työnantajien taholta”

Niina Malmin mukaan painostusta on kyllä ollut, mutta sen harjoittajana on ollut ay-liikkeen sijaan työnantajapuoli.

Monin paikoin työnantajat painostivat työntekijöitään jättäytymään perjantaisen lakon ulkopuolelle, hän kertoo.

— Työntekijöiden puolta on tullut viestiä, että yrittäjät ovat painostaneet työntekijöitä henkilökohtaisissa keskusteluissa pysymään työpaikoilla. Tätä on tullut laajalti esiin. Emme katsoneet aiemmin tarpeelliseksi tuoda tätä esiin.