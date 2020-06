Oletko käynyt Nuijamaan Sormuskivellä? Kirkon lähellä sijaitsevaan, valtavaan siirtokivilohkareeseen liittyy monia tarinoita.

Kerrotaan, että kivi sai nimensä lohkareen laelta löytyneestä irrallisesta sormesta, jossa oli kiinni sormus. Tiedossa ei ole, kenen ruumiista sormi oli peräisin ja miten sormi oli kiven laelle päätynyt.

Myöhemmin Sormuskivestä tuli paikallinen nähtävyys, jonka laelle pääsi portaita pitkin. Ne kuitenkin määrättiin purettavaksi sen jälkeen, kun eräs isäntä humalapäissään sai ajettua hevosensa lohkareen päälle.

Juha Iso-Aho Sormuskivi oli aikoinaan suosittu näköalapaikka, jonne pääsi kiipeämään portaita pitkin.

Kertomus Sormuskivestä on yksi kymmenistä tarinoista, jotka löytyvät Humanistisen ammattikorkeakoulun toteuttamasta Tarinajoki-kirjasta. Se esittelee tarinoiden kautta 51 kiinnostavaa paikkaa eri puolilta Kaakkois-Suomea.

– Lähtökohtana on se havainto, että meidän lähialueiltamme löytyy paljon sellaista kiinnostavaa historiaa, joka nousee harvoin esiin. Omaperäisiä kohteita, joihin liittyy yllättäviä tarinoita, Humakin lehtori Juha Iso-Aho kertoo.

Tällä kertaa tarkoituksena ei ollut pelkästään kerätä kansien väliin paikallista kansanperinnettä, vaan valjastaa tarinat ja niiden tapahtumapaikat matkailukäyttöön. Monet paikoista ovat sellaisia, ettei niitä mainita tavallisissa matkaoppaissa.

Kirjan aineisto on vapaasti matkailijoiden hyödynnettävissä, mutta erityisesti materiaali on tarkoitettu matkailuyritysten käyttöön. Alueen yrityksiä halutaan kannustaa monipuolistamaan matkailijoille suunnattua sisältötarjontaansa yhdistämällä tuotteisiin ja palveluihin paikallista kulttuuria, historiaa ja luontoa tarinoiden avulla.

Karhusaaressa tanssittiin ja rakastuttiin

Etelä-Karjalasta kirjaan on valikoitunut sekä tuttuja että eksoottisempia paikkoja ja tarinoista. Yksi tutuimmista on Lappeenrannan edustalla oleva Karhusaari, jonka suositulla laavulla suuri osa kaupunkilaisista on ainakin joskus käynyt paistamassa makkaraa.

1940–1950-luvuilla Karhusaareen soudettiin kesäisin tanssimaan, sillä saarella sijaitsi suosittu tanssipaikka Karhusaaren paviljonki. Kirjan tarina vie lukijan sodanjälkeiseen kesään, jolloin nuori lappeenrantalaistyttö tapaa Karhusaaressa elämänsä rakkauden.

Sen sijaan harvempi on todennäköisesti käynyt esimerkiksi Kuokkalammin hyppykalliolla Ruokolahdella.

Perimätiedon mukaan lähes kymmenmetrinen, äkkijyrkkä kallioseinä sai nimensä, kun venäläiset ison vihan aikaan pakottivat suomalaisia hyppäämään kalliojyrkänteeltä alas piikkien päälle.

Tarinoiden avulla voidaan nostaa esiin myös sellaisia paikkoja, jotka eivät näytä merkittäviltä.

Kirjan tarinassa tapahtumia kuvataan nuoren suomalaismiehen silmin, joka selviää hypystä, mutta pakotetaan uudestaan kallion laelle.

Juha Iso-Aho Kuokkalammin hyppykallio sijaitsee noin 20 metrin päässä Kuokkalammintiestä Ruokolahdella.

Lähiseudulta löytyy paljon kiinnostavaa

Humakin hankkeen tarkoituksena on nostaa esiin sitä, miten paljon matkailupotentiaalia omalta lähiseudulta voi löytyä, kunhan potentiaali vain huomataan ja otetaan käyttöön. Liian usein oman seudun kiinnostuvuutta sen sijaan vähätellään.

Vaikka kohde ei olisi rakennustaiteellisesti upea monumentti tai tunnettu luontonähtävyys, kiinnostavan historian ja tarinan avulla se voi silti olla kävijälleen antoisa kokemus.

– Tarinoiden avulla voidaan nostaa esiin myös sellaisia paikkoja, jotka eivät näytä merkittäviltä, Iso-Aho sanoo.

Esimerkiksi Joutsenon Kuurmanpohjan kivikautinen asuinpaikka on kansainvälisesti merkittävä arkeologinen kohde, mutta tavallisen ihmisen silmiin se näyttää pelkältä hiekkatasanteelta. Kävijän mieleen onkin luotava kuva siitä, millaiselta elämä näytti kivikaudella.

– Olemme huomanneet, että perinteinen tarina on siihen tehokkaampi keino kuin pelkkä historiallisten faktojen esittely.

Nykyteknologian ansiosta tarinankerronnassa voi hyödyntää videota, ääntä, valoja ja karttoja, kuten Humakin Tarinajoki-projektissakin on tehty.

Tarinallisuus on matkailun trendi

Vaikka tarinoilla ei ehkä liikutella isoja turistivirtoja, niiden roolia tulevaisuuden matkailussa ei kannata silti vähätellä.

Iso-Ahon mukaan matkailun trenditutkimukset kertovat, että nykymatkailijat ovat yhä kiinnostuneempia aidosta, paikallisesta kulttuurista ja sen tarinoista.

– Niinhän sitä itsekin matkaillessaan on, Iso-Aho sanoo.

Faktaa Tarinajoki-kokoelma Tarinajoki-kokoelma on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoimaa kulttuurimatkailuhanketta nimeltään Rural Explorer. Suurimman osan tarinoista on kirjoittanut Humakin lehtori, dosentti Pekka Vartiainen. Fiktiiviset tarinat nojaavat perimätietoon. Tarinoista on myös englanninkieliset versiot. Kirjasta löytyy myös karttalinkit kuhunkin paikkaan, johon tarina liittyy. Rural Explorer -julkaisuihin kuuluu myös yrittäjille suunnattu Tarinareitti- hyödyntämis- ja aktivointiopas. Materiaaliin voi tutustua osoitteessa: https://ruralexplorer.humak.fi/