Poliisi tutkii: Lappeenrannassa ja Imatralla keskiviikkona pahoinpitelyjä yksityisasunnoissa ja ravintolan pihalla

Kaakkois-Suomen poliisi tutkii Etelä-Karjalassa kolmea keskiviikkoiltana tapahtunutta pahoinpitelyä.

Teot ovat tapahtuneet yksityisasunnoissa Lappeenrannassa ja Imatralla sekä ravintolan pihalla Huhtiniemessä Lappeenrannassa.

Poliisi pyytää yhteydenottoa silminnäkijöiltä tai henkilöiltä, jotka tietävät jotain Huhtiniemessä tapahtuneesta pahoinpitelystä.

Havaintoja voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 414 559.

Samaan poliisin numeroon ja sähköpostiosoitteeseen voi ilmoittaa tietoja myös jouluna tapahtuneeseen mopovarkauteen liittyen.

Etelä-Karjalan keskussairaalan pihalta Lappeenrannasta on varastettu musta mopo jouluaatonaaton ja jouluaaton välisenä aikana. Varastettu mopo on musta Skyteam Enduro, jonka rekisteritunnus on 54-CKE.