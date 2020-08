Joutsenoon rakentui Mehiläisen uusi mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö, alueraati ajaa kuntoutustoiminnan palauttamista

Joutsenon Ahvenlampi on saanut alkuvuoden aikana päivitetyt tilat mielenterveyskuntoutujien tuki- ja palveluasumiseen. Mehiläisen omistama Ykköskoti Meininki sijaitsi aiemmin Joutsenon rautatieaseman kupeessa Vanhatiellä, mutta muutti kesäkuussa uuteen osoitteeseen.

Yksikön johtaja Mervi Pekki kertoo arjen helpottuneen, kun asunnot nykyaikaistuivat.

– Olimme kolmessa eri kerroksessa ja kolmessa eri talossa. Nyt meillä on esteetön kulku, ja kaikki olemme samassa talossa, Pekki kuvailee.

Ykköskoti Meiningissä on tällä hetkellä 20 paikkaa, joista osa on tyhjillään. Vanhatien ajalta tulleiden asukkaiden lisäksi Meininkiin on saatu myös uusia kasvoja.

Tutustumispäivä jouduttiin perumaan

Itse rakennus valmistui ilman suurempia seremonioita. Keväällä ennen toiminnan aloittamista oli tarkoitus järjestää avoimien ovien tapahtuma, jotta naapurit olisivat päässeet tutustumaan tiloihin. Koronavirus kuitenkin vesitti suunnitelmat.

Nyt naapureihin on tutustuttu hiljalleen, ja Pekin mukaan palaute on ollut yksinomaan positiivista. Päivät muodostuvat arjen rutiineista; syödään, siivotaan, käydään töissä, harrastetaan.

– Me lähdemme siitä, että elämme samanlaista arkea kuin missä tahansa muualla.

Alueraadilta aloite palveluihin

Eksote on jo vuosien ajan ostanut Joutsenossa palveluja Meiningiltä ja saman konsernin JP-työpajalta. Mehiläinen osti Kuntoutumiskoti Meininki Oy:n ja JP-työpaja Oy:n keväällä 2018 Harri Qvistiltä ja Pekka Hinkkaselta.

Kuntouttavia päivätoimintoja on kuitenkin Joutsenossa karsittu. Eksote päätti viime vuonna Honkalahdessa sijaitsevan Hiidenmäen päivätoimintakeskuksen lakkauttamisesta. Hiidenmäen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattu toiminta päättyi 30. kesäkuuta.

Tällä hetkellä kuntoutujille järjestetään Joutsenossa ryhmämuotoista toimintaa kahtena päivänä viikossa Tiaisentien toimipisteessä. Toiminnan palauttamisesta ja siirtämisestä parempiin tiloihin on valmisteltu aloite Joutsenon alueraadissa, ja aloite luovutetaan eteenpäin elokuun 24. päivä.

Vastaanotolle löytyy aikoja

Eksoten psykososiaalisen kuntoutuksen palvelupäällikkö Vesa Piikin käsityksen mukaan Joutsenossa ei ole tehty muita muutoksia mielenterveyspalveluihin.

– Esimerkiksi vastaanottojen työntekijöille aikoja on ollut hyvin saatavilla, Piikki kertoo sähköpostitse.

Hiidenmäen alasajo ei ole Mervi Pekin mukaan näkynyt juurikaan Mehiläisen Joutsenon yksiköissä. Muutamia kyselyitä ja uusia kävijöitä on ollut JP-työpajan puolella, jossa järjestetään ohjattua työtoimintaa.

Ykköskoti Meiningin asukkaat käyttävät niitä kunnallisia palveluita, joita on saatavilla.

– Jos palveluja olisi enemmän, he käyttäisivät ilman muuta niitäkin, Pekki toteaa.