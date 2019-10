Lemin tuloveroprosentti on ensi vuonna 22. Myös kiinteistöverot ovat nousemassa.

Lemin kunnanhallitus päätti maanantaina esittää Lemin kunnanvaltuustolle korotuksia yksimielisesti.

Kuluvan vuoden kunnallisveroprosentti Lemillä on 21.

Lemi on korotuksen jälkeen Etelä-Karjalan kovin verottaja tuloverotuksessa. Paineita on toki muillakin, mutta päätöksiä on vielä tekemättä.

Veronkorotusten taustalla on kunnan vaikea taloustilanne. Osana talouden tervehdyttämispakettia Lemi kävi jo yt-neuvottelut, joiden jälkeen kunnan henkilöstö vähenee 6 — 7 henkilöä.

Myös kiinteistövero kiristyy

Tuloveroprosentin lisäksi Lemi kiristää kiinteistöjen verotusta.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on jatkossa 1,4 nykyisen 1,13 sijaan. Lisäksi muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti nousee 1,13:sta ensi vuonna 1,3:een.

Vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä sanoo, että veronkorotus oli välttämätön.

Tuloveron korotuksella kunta saa lisätuloja noin 400 000 euroa ja kiinteistöveroilla noin 100 000 euroa.

— Verot ovat osa kokonaispakettia. Olen koko ajan sanonut, että samalla kun on haettava lisää tuloja, on myös tehtävä toimintaa leikkaavia toimenpiteitä. Vain toinen toimenpiteistä ei riitä Mäkelä painottaa.

Taloushallintoa ulkoistetaan

Kunnalla oli korotuspaineita jo vuosi sitten syksyllä, mutta tuolloin poliittinen johto oli toista mieltä.

Etusijalle otettiin muita keinoja kuten kiinteistöjen myynnit, jotta kuntatalous saataisiin palautettua tasapainoon.

Lemi on tehnyt alijäämäisiä tilinpäätöksiä vuodesta 2017 ja samalta ajalta on myös kertynyt alijäämää. Ennuste kuluvan vuoden alijäämäksi on 1,25 miljoonaa euroa.

Syyskuun talousraportin mukaan Lemi on onnistunut myymään käyttöomaisuutta 100 000 eurolla tänä vuonna.

Tulos on 800 000 euroa jäljessä siitä, mitä kuluvan vuoden talousarvioon myyntituloiksi on kirjattu.

Summa muodostaa suurimman yksittäisen poikkeaman kunnan budjetissa.

Kunnanhallitus päätti osana tervehdyttämispakettia myös ulkoistaa osan taloushallinnostaan.

Kirjanpito sekä ostolaskujen ja matkalaskujen käsittely ostetaan ensi vuoden alusta Meidän IT ja talous Oy:ltä. Myös henkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen.

Palkanlaskenta jää edelleen kunnan omaksi toiminnaksi.

Juttua täydennetty 21.10. 2019 kello 20.15. Lisätty jutun alkuun, että lopullisesti asian päättää Lemin kunnanvaltuusto.