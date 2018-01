Venäläinen keittiö miellytti Mannerheimia ja ranskalaisvivahteet Kekkosta — Upseerikerho avautuu ystävänpäivänä ruokaravintolana, ja ruokalista ammentaa presidenttien herkuista Lappeenrannan Upseerikerhon ravintola uudistuu suunniteltua aikaisemmin. Mika Strandén Upseerikerhon ravintola on helmikuusta lähtien auki arkisin kello 11—21 ja lauantaisin kello 14—21.

Lappeenrannan Upseerikerhon ravintolatoiminta laajenee helmikuussa. Tällä hetkellä lounasravintolana toimivasta Upseerikerhosta saa ystävänpäivästä 14. helmikuuta alkaen ruokaa myös ilta-aikaan.

— Suunnitelmana oli avata kesällä, mutta huomasimme, että se onnistuu nopeammin. Olemme saaneet palkattua uutta henkilökuntaa, ja keittiötä remontoidaan vielä vähän parin seuraavan viikon aikana, vuoden alussa ravintolapäällikkönä aloittanut Elina Pasanen kertoo.

Ravintola työllistää tällä hetkellä seitsemän henkilöä aiemman kolmen sijaan, ja muutamaa kokkia etsitään vielä.

Hintahaarukka kalliimmasta lompakonkestävään

Pasasen mukaan Upseerikerhon ravintolassa halutaan pitää "ruoan taso korkealla, mutta kynnys astua sisään matalalla".

— Tämä on ollut pääasiassa kokous- ja tilauspaikkana ja siksi lappeerantalaisillekin vähän tuntematon. Nyt kun rakennus on siirtynyt upseerikerholle haluamme, että kaikilla on mahdollisuus käydä täällä. Hintahaarukka on kalliimmasta lompakonkestävään, Pasanen kuvailee.

Upseerikerhoyhdistys sai rakennuksen lahjoituksena Lappeenrannan kaupungilta. Kaupunki päätti lahjoituksesta joulukuussa.

Klassisella linjalla lähdetään liikenteeseen, mutta vähän hullutellaankin.

Ruokalista ammentaa presidenttien herkuista

Ravintolan ruoka- ja viinilistoja hiotaan parhaillaan. Ruokalista nojaa talon 127-vuotiaaseen historiaan ja viinilista vanhoihin viinimaihin, kuten Ranskaan ja Italiaan.

— Klassisella linjalla lähdetään liikenteeseen, mutta vähän hullutellaankin. Olemme käyttäneet listan suunnittelussa hyväksi meidän valtionpäämiesten ruokailutottumuksia ja heidän puolisoidensa reseptejä, Pasanen kertoo.

Hänen mukaansa Mannerheimin maku oli kallellaan Venäjään, ja Kekkonen viihtyi supisuomalaisessa ja osin ranskalaisessa keittiössä.

Myös lounaslistaa on alkuvuoden aikana uudistettu.

— Aiempien keiton ja salaatin lisäksi lounaalla saa myös lämmintä ruokaa.