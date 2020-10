Lappeenrantalaismies myi kannabista Tor-verkossa bitcoineilla ja toimitti huumaavia lääkkeitä postitse, Silkkitie-kauppias tuomittiin ehdottomaan vankeuteen

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut lappeenrantalaisen 27-vuotiaan miehen vankeuteen kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä lääkerikoksesta. Teot tapahtuivat vuosina 2016–2019.

Elias Lauri Henrik Vengasaho tuomittiin yhteensä 2 vuoden ja 10 kuukauden vankeusrangaistukseen. Hänet tuomittiin lisäksi menettämään valtiolle liki 49 000 euroa, jotka hän tienasi rikoksilla.

Mies tunnusti esitutkinnassa, että oli kasvattanut kannabiskasveja kahdessa asunnossa ja myynyt kannabista Tor-verkossa toimivan Silkkitie-sivuston kautta bitcoineilla.

Tosin hän myönsi oikeudessa määräksi ja siten rikoshyödyksi pienemmät määrät kuin mitä syytteeseen oli kirjattu.

Kannabiksen kasvatus ja myynti tapahtuivat kesäkuun 2016 ja lokakuun 2018 välisenä aikana.

Myöhemmin mies myi Silkkitiellä käyttämänsä käyttäjätilin ja sai siitä noin 2 000 euroa.

Oikeus piti toimintaa häikäilemättömänä

Oikeus piti kannabiksen myyntiä internetissä törkeänä, koska syytetty on myynyt suuren määrän huumausainetta ja tavoitellut toiminnalla huomattavaa taloudellista hyötyä. Lisäksi hän on myynyt huumausainetta internetissä häikäilemättömällä tavalla eikä ole pystynyt varmistumaan siitä, että ostajina ei ole alaikäisiä. Toiminta on lisäksi jatkunut pitkään ja ostajina on ollut suuri joukko ihmisiä.

Suomen Tulli takavarikoi Ranskan viranomaisten kanssa salatussa verkossa toimineen Silkkitie-verkkopalvelimen keväällä 2019. Tulli ja poliisi alkoivat tutkia palvelimen kautta tehtyjä huumausaine-, doping-, lääke- ja asekauppoja.

Mies sai toisen syytteen törkeästä huumausainerikoksesta ja lääkerikoksesta, koska oli pitänyt hallussaan, levittänyt ja myynyt huumausaineiksi luokiteltavia lääkeaineita sekä joitakin eriä kovia huumeita.

Nämä teot tapahtuivat lokakuun 2018 ja joulukuun 2019 välisenä aikana.

Mies tunnusti, että oli toimittanut 10 000 tablettia lääkeaineita eri ihmisille postitse. Hän kiisti välittäneensä huumeita, mutta oikeus piti näyttöä tästäkin riittävänä.

Apuri sai ehdollista

Miestä kannabiksen kasvattamisessa ja myymisessä auttanut mies tuomittiin käräjäoikeudessa avunannosta huumausainerikokseen. Hän sai tuomioksi viisi kuukautta ehdollista vankeutta.

Toinen syytetty tunnusti esitutkinnassa, että hänen asunnossaan oli kannabiskasvattamo ja että hän oli saanut toiminnasta rahaa.

Molemmat syytetyt tuomittiin yhteisvastuullisesti menettämään rikoksella saatua taloudellista hyötyä noin 2 600 euroa.

Käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.