Saimaan kanavan alaporttien uusiminen edennyt Venäjän puolelle — Vuokra-alueen huoltotie suljetaan sunnuntai-iltana porttien kuljetuksen ajaksi Kati Pullinen Mustolan sulun uudet portit on jo asennettu paikoilleen, mutta pientä asennustyötä on vielä tehtävänä. Arkistokuva.

Saimaan kanavan alaporttien uusiminen on edennyt Venäjän puolella kanavan vuokra-alueella. Töitä tehdään Brusnitchnoen eli Juustilan sululla.

Tätä varten uudet sulkuportit kuljetetaan Suomesta Venäjälle Nuijamaan raja-aseman kautta ja siitä eteenpäin Saimaan kanavan huoltotietä pitkin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Kuljetusta varten Saimaan kanavan huoltotie suljetaan muulta liikenteeltä.

Liikenneviraston sisävesiväylät -yksikön päällikkö Tero Sikiö kertoo, että 16 metriä pitkät ja 8 metriä leveät portit kuljetetaan erikoiskuljetuksena ensin Oulusta Nuijamaalle. Nuijamaalta kuljetus lähtee yhdeksän aikaan sunnuntai-iltana.

—Käytännössä kuljetus on koko tien levyinen. Vähän joudutaan liikennemerkkejä ottamaan pois tietyistä kohdista.

Sikiö sanoo, että työt Venäjän puolella ovat sujuneet ongelmitta. Myöskään rajanylityksen erikoiskuljetuksen kanssa ei pitäisi aiheuttaa ongelmia.

—Tästä on keskusteltu venäläisten kanssa jo viikkoja sitten ja asia on siellä tiedossa. Hyvässä yhteistyössä tätä on hoidettu.

Työ etenee aikataulussa

Brusnitchnoen sulku on ensimmäinen Venäjän puolella sijaitsevista Saimaan kanavan suluista, jonka portit uusitaan. Sikiö sanoo, että työt aloitetaan lähimpänä merta olevalta sululta ensi vuoden töiden helpottamiseksi.

—Neljä muuta ovat melko lähellä toisiaan, sinne pystytään järjestämään kaksi lähekkäistä työmaata.

Saimaan kanavan sulkuporttien uusiminen alkoi viime talvena Mälkiän sululta. Tänä talvena uusitaan Mustolan ja Soskuan sekä Brusnitchnoen sulkujen portit. Viimeisten neljän sulun portit vaihdetaan ensi talven aikana.

Sikiö kertoo, että kanavan porttien uusiminen on sujunut aikataulussa.

—Tähän asti kaikki on mennyt juuri niin kuin on suunniteltu. Mustolassa ja Soskuassa uudet portit ovat paikoillaan. Siellä tehdään enää varustelua ja pientä valutyötä.

Porttien koekäyttö on tarkoitus aloittaa huhtikuun aikana. Liikenteelle kanava on tarkoitus avata 18. toukokuuta.

Saimaan kanavan huoltotie suljetaan porttien kuljetuksen ajaksi sunnuntaina 18. maaliskuuta kello 21. Tie avataan liikenteelle jälleen kello 5 maanantaiaamuna. Tuona aikana matkustajia pyydetään käyttämään Imatran ja Vaalimaan rajanylityspaikkoja.