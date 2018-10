Hanna Holopainen nostaisi Pekka Haaviston vaaliprojektin vetäjäksi — Vihreille uusi puheenjohtaja viikonloppuna

Kaakkois-Suomen vihreiden toiminnanjohtaja Hanna Holopainen nostaisi kokeneen Pekka Haaviston vetämään vihreiden vaalivankkureita.

— Pekka olisi tässä tilanteessa hyvä vaihtoehto vetämään vihreiden eduskuntavaaliprojektia. Hän on kokenut ja asiat osaava poliitikko ja puolueella on lyhyt aika valmistautua vaaleihin.

Kansanedustaja Haavisto on aiemmin ollut puolueen puheenjohtajana ja kahdesti presidenttiehdokkaana.

Vihreät joutui viime viikolla uuden eteen, kun masennuksesta ja uupumuksesta kärsinyt puheenjohtaja Touko Aalto vetäytyi puheenjohtajan paikalta.

Vihreiden puoluevaltuuskunta valitsee uuden johtajan viikonloppuna ja toistaiseksi kisaan on ilmoittautunut ainoastaan kokenut kansaedustaja Outi Alanko-Kahiluoto. Muista esillä olleista nimistä Oras Tynkkynen ja viimeksi edellinen puheenjohtaja kansanedustaja Ville Niinistö ovat vetäytynyt ehdokkuudesta.

Klemola pettyi Niinistön päätökseen

Myös Kaakkois-Suomen vihreiden varapuheenjohtaja lappeenrantalainen valtuutettu Kimmo Klemola nostaisi Haaviston vetämään vaaliprojektia.

— Olen pettynyt siihen, ettei Ville Niinistö lähtenyt mukaan kisaan. Vihreät tarvitsee nyt sellaisen puheenjohtajan, joka on tunnettu koko Suomessa ja Pekka Haavisto on sellainen.

— Outi Alanko-Kahiluoto on myös ihan loistava tapaus, mutta nimi ei ole samalla tavoin jokaisen suomalaisen huulilla kuin Pekka Haavisto tai Ville Niinistö.

Entinen kansanedustaja ja lappeenrantalainen vihreiden valtuutettu Tuija Maaret Pykäläinen sanoo, ettei hänellä ole varsinaista suosikkia puheenjohtajaksi.

— Outi Kahiluoto-Alanko on ainoa ehdokas toistaiseksi. Jos muita ei tule, hänet valitaan. Vastoin tahtoaan siihen ei voi ketään nostaa. Tilanne on vaikea, sillä kahdet vaalit ovat jo lähellä.

Kriisipuheet kaukaa haettuja

Hanna Holopainen ja Kimmo Klemola toppuuttelevat puheita vihreiden kriisistä. Holopainen sanoo, ettei tunnista puoluettaan julkisesta keskustelusta.

— Esimerkiksi täällä meidän vaalipiirissä valmistaudutaan todella innolla tuleviin vaaleihin. Mukaan puolueeseen on tullut paljon uutta ja nuorta väkeä.

Holopaisen mukaan puolueen kriisistä on turha puhua.

— Touko on uupunut ja vetäytyi. Se on ikävää. Mutta tässä on toinenkin puoli, sillä koko organisaatiossa on ymmärretty paremmin, että tämä on joukkuepeliä. Tästä voi oppia jotain uutta, Holopainen sanoo.

Klemola ei myöskään niele puheita kriisistä.

— Ei tämä ole niin dramaattista kuin se, mitä perussuomalaisille tapahtui toissa kesänä. Toukon sairastuminen on tietysti valitettavaa.

Klemolan mukaan kannatuslukuihin on turha tässä vaiheessa tuijotella.

— Kannatusluvut nousevat ja laskevat. Meillä luvut ovat laskeneet, mutta ovat yhä historiallisen korkealla. Me emme todellakaan ole marginaalissa, kuten esimerkiksi siniset.