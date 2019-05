Hevosharrastajilla on kumma kyky löytää toisensa. Näin kävi esimerkiksi Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa (Lut) opiskeleville Hanna Lennolle, Satu Innaselle ja Katariina Buurelle, jotka aloittivat ympäristötekniikan opinnot kaksi vuotta sitten. Heistä tuli pian paitsi opiskelukavereita myös hevosharrastuskavereita.



— Yllättävän nopeasti löytyi se yhteys, kun tajuttiin, että ”ai, sinullakin on hevosia, no, minäkin ratsastan”, Buure kertoo.



— Kummasti alkoi juttu luistaa, Lento toteaa.



Heti opinnot aloitettuaan Lento, Innanen ja Buure liittyivät Laukkaan, joka on 20 vuotta sitten perustettu akateeminen hevosharrastajien kerho. Viime vuonna perinteikäs kerho rekisteröitiin yhdistykseksi, mutta harrastajat ja toiminta pysyivät muutoksessa ennallaan.

Laukka yhdistää eläinrakkaat opiskelijat

Laukka ei ole pelkästään yliopisto-opiskelijoille. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat yhtä lailla tervetulleita, ja tarkoitus onkin yhdistää Lappeenrannan alueella olevia korkeakouluopiskelijoita. Jäseniä on kaikkiaan kolmisenkymmentä, joista aktiivisia on kymmenkunta.

— Meillä on pieni mutta hyvin yhteisöllinen kerho. Kaikki tuntevat toisensa, ja teemme yhdessä tosi paljon, Lento kertoo.



Vaikka kerhon jäsenistä suurin osa on naisia, kolmikko korostaa, ettei ratsastus ole vain nuorten tyttöjen laji. Laukan jäsenistössä on myös nuoria miehiä.

Hevosia voi harrastaa monella tavalla

Hämeenlinnan läheltä Hattulasta kotoisin oleva Hanna Lento aloitti ratsastuksen 9-vuotiaana kaverinsa innoittamana. Lähellä kotia oli talli, jonka ihanat ponit vetosivat nuoreen tyttöön. Jo ennen ratsastuksen aloittamista Lento leikki hevosleluilla.

— Luokan tytöistä melkein kaikki ratsasti, Lento kertoo.



Lappeenrantalainen Katariina Buure aloitti ratsastuksen pienryhmätunneilla yksityisellä tallilla kymmenisen vuotta sitten. Savonlinnasta kotoisin olevan Satu Innasen juuret ovat raviurheilussa.

— Meillä on kotona ravihevosia, ja jonkin verran ratsastan itsekin. Olen meidän kiintiöravi-ihminen.



Hevosia voi harrastaa monella tavalla. Laukka-kerhon jäsenillä on sekä omia hevosia että vuokrahevosia. Osa käy ratsastamassa silloin tällöin, osa kilpailee.

Kerhon yhteistä toimintaa ovat vaellusratsastukset, ratsastustunnit, teoriatunnit, retket ja kilpailut.



Keväällä Laukka voitti valtakunnalliset akateemiset ratsastuskilpailut, jotka ensi vuonna järjestetään Etelä-Karjalassa.

Haaverit kuuluvat harrastukseen

Lento, Innanen ja Buure eivät osaa kuvitella elämää ilman hevosia. Eläinrakkaille naisille hevoset ovat ennemmin elämäntapa kuin harrastus.

— Pieniä taukoja on ollut ratsastamisessa, esimerkiksi au pairina ulkomailla ollessani ja pari kertaa, kun luu murtui hevosen selästä tipahtaessa, Lento sanoo.



Katariina Buurelle sattui haaveri viimeksi kevättalvella, kun hän tippui hevosen selästä istualleen ja mursi häntäluunsa.

— Hevonen meni, ja minä jäin.



Loukkaantumiset kuitenkin kuuluvat lajiin, ja harrastajat suhtautuvat niihin mutkattomasti.

— Aika harvoin mitään pahaa sattuu, Innanen sanoo.



Ennemmin ratsastus onkin rentouttavaa, hetkessä elämistä, harrastajat kuvailevat.

— Kun menee hevosen selkään, unohtuu kaikki muu. Tulee vaan niin hyvä fiilis, Lento sanoo.