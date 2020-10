Lappeenrannasta löytyy harvinainen kissaspesialisti – Eläinlääkäri Suvi Kalanen tuntee myös työn rankan puolen: "Kyllä meillä joskus henkilökunnan kanssa itketään yhdessä takahuoneessa"

Lappeenrantalainen Suvi Kalanen on yksi Suomen kolmesta eläinlääkäristä, joka on erikoistunut kissalääketieteeseen. Ruokolahdella varttunut Kalanen on unelma-ammatissaan, vaikka eläinlääkärin työhön kuuluu myös rankkoja asioita, kuten eläinten eutanasia ja myötäsuru asiakkaiden puolesta.