Tätä on koulu torstaista lähtien: ahkeraa käsienpesua, ei yhteisiä välitunteja, ruokailut porrastetusti – "Muutoksia järjestelyihin tehdään tarvittaessa", toteaa Ruokolahden koulun rehtori Kari Stenberg

Koululaisten aikuiskontaktit minimoidaan. Ruokolahdella ja Rautjärvellä koululaisryhmille on nimikkovessat.

Torstaina käynnistyvää koulutyötä varten on Imatralla, Ruokolahdella ja Rautjärvellä tehty monenlaisia poikkeusjärjestelyjä.

Monet oppilaat jäävät kuitenkin edelleen kotiin. Imatralla kotiin jääviä on tiistaisen tiedon mukaan noin 200, Ruokolahdella 85 ja Simpeleellä noin 30.

– Määrä on melko suuri, koska meillä on perusopetuksessa alle 200 oppilasta. Luku ei kuitenkaan yllättänyt, toteaa Simpeleen koulun rehtori Janne Hirvonen.

Imatralla perusopetuksessa on noin 2 200 oppilasta ja Ruokolahdella 457.

Joonas Tapaninen Koululaiset opiskelevat loppukevään omissa ryhmissä. Tässä arkistokuvassa marraskuulta 2017 kutosluokkalaiset Martha Hyrkäs, Santeri Tahkokallio ja Erin Pellinen opiskelivat Vuoksenniskan koulussa.

Imatran kouluissa ruokailuissa koulukohtaisia eroja

Imatralla opetus tapahtuu pääosin voimassa olevan lukujärjestyksen mukaan. Alakoululaiset opiskelevat kotiluokassa yksinomaan oman luokanopettajansa johdolla. Yläkoulussa oppilaat ovat koulupäivän ajan omissa kotiluokissaan samassa ryhmässä.

– Ryhmiä ei sekoiteta. Aikuiset kiertävät luokissa, kertoo opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio Imatran kaupungilta.

Yhteisiä välitunteja ei ole, vaan ne pidetään porrastetusti oman ryhmän kesken.

Ruokailuissa on koulukohtaisia eroja.

– Pääsääntöisesti ne pyritään toteuttamaan annosjakeluna niin, että henkilökunta jakelee annokset. Jos ruokaa otetaan linjastolta, aterimia vaihdetaan tiheästi.

Koululaisilta edellytetään ahkeraa käsien pesua. Kädet pestään niin kouluun tullessa kuin sieltä lähtiessä ja ennen ruokailua.

– Myös käsidesiä on saatavilla. Vessakäyntien suhteen ei ole erityisjärjestelyjä tehty.

Kasvomaskien käyttöä ei suositella.

Koulukuljetukset järjestetään niiden piirissä oleville oppilaille.

– Jos vanhemmat haluavat kuljettaa riskiryhmiin kuuluvia oppilaita kouluun itse, on siihen mahdollisuus saada kaupungilta kuljetusavustusta, kertoo Rovio.

Ruokolahdella oppilasryhmille omat vessat

Ruokolahden koulussa tuntijaon mukaista opetusta annetaan soveltaen. Yläkoulun puolella tunteja on järjestelty niin, että koululaisilla ei ole montaa aikuiskontaktia päivässä.

– Aamupäivällä voi olla yksi opettaja ja iltapäivällä toinen. Alakoulun puolella ollaan mahdollisimman paljon ulkona eri teemoihin liittyen sekä tehdään eväs- ja luontoretkiä, kertoo rehtori Kari Stenberg.

Koululaiset opiskelevat omassa ryhmässään yhdessä ja samassa tilassa. Välitunneille mennään ryhmittäin porrastetusti.

– Käytävillä ei liikuta yhtä aikaa. Välitunneilla ei ole käytössä pelivälineitä.

Ruokailu tapahtuu 10–12 hengen ryhmissä vajaan kolmen tunnin aikana.

– Oppilaat hakevat ruoan linjastolta ja menevät ruokailemaan eri paikkoihin. Käytössä on monitoimitilan lisäksi kotitalousluokka, nuorisotila ja tarvittaessa liikuntahalli.

Käsiä pestään useita kertoja päivässä. Vessakäyntejä varten jokaiselle ryhmälle on nimetty oma vessa läheltä omaa luokkatilaa.

– Yhteisissä tiloissa kuljetaan mahdollisimman vähän.

Koulukuljetuksia ei ole pystytty porrastamaan.

– Väljyyttä pyritään sielläkin antamaan. Kuljetusoppilaista yli 40 on poissa koulusta ja osa vanhemmista on ilmoittanut hoitavansa kyyditykset itse.

Paluu lähiopetukseen on vaatinut paljon työtä. Stenberg on luottavaisin mielin.

– On kiva, että oppilaat pääsevät palaamaan kouluun. Järjestelyjen suhteen sävelet ovat nyt selvät. Katsotaan, miten ne soivat, kun koulu alkaa. Muutoksia tehdään tarvittaessa.

Opettajista neljä jää edelleen etätöihin.

– Niissä tapauksissa opettaja opettaa etänä screeniltä koulussa olevia oppilaita. Luokassa on paikalla ohjaaja.

Piia Kaskinen Simpeleen koulussa koulutyö alkaa torstaina kello 8.25. Jokaiselle luokalle on määritelty oma kokoontumistila, josta opettaja hakee heidät. Arkistokuva.

Simpeleen yläkoulussa käyttöön tuplatunnit

Simpeleen koululla lukujärjestyksiä on muokattu paljon, jotta päivät saadaan sujumaan turvallisesti. Alakoulun luokilla ryhmien kaikesta opetuksesta vastaa oma luokanopettaja. Yläkoulussa otetaan käyttöön tuplatunnit.

– Silloin saman ryhmän kanssa on päivässä maksimissaan kolme opettajaa, kertoo Simpeleen koulun rehtori Janne Hirvonen.

Opetus tapahtuu ryhmien omissa kotiluokissa.

Alakoulun 1–4-luokkalaiset myös ruokailevat omissa luokissa, muut oppilaat väljennetysti ruokalassa.

– Koululaiset käyvät ruokalassa kolmessa erässä niin, että tilassa on samaan aikaan maksimissaan 40 oppilasta.

Koululaiset saavat tarkat hygieniaohjeet.

– Meillä on joka luokassa käsienpesumahdollisuus. Lisäksi käsidesi on käytössä.

Kullekin luokalle nimetään myös oma wc-tila.

Koulukyydit järjestetään entiseen tapaan.

– Kotiin jäävistä noin 30 oppilaasta osa on kuljetusoppilaista. Lisäksi on ollut oppilaita harkinnanvaraisen koulukuljetuksen piirissä. He kulkevat nyt kouluun pyörillä.

Ruokolahden kunnanhallitus on linjannut, että koulukuljetuksista vastaavilla henkilöillä on oltavat kasvomaskit.

Hirvonen odottaa nyt torstaita positiivisin mielin.

– Ei auta valitus ja hampaiden kiristys. Toivotaan, että oppilaatkin tulevat kouluun hyvillä mielin. Se on muistettava, että sairaana ei pidä kenenkään tulla kouluun.