Lappeenrantalainen Emma Ruokonen upotti käsitöihin keskenmenon surua, ystävä Jenni Jyräs irtautuu arjen kiireistä neulomalla – Neuloosi leviää vauhdilla, ja siksi islantilaislanka viedään nyt käsistä

Lappeenrantalainen Emma Ruokonen on neulonut parissa kuukaudessa viisi islanninvillapaitaa ja tartuttanut neulomisinnon lähipiiriinsäkin. Meneillään on sellainen villapaitabuumi, että osaa langoista on hankala löytää kaupoista.