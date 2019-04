Mäntylän sairaalan kaksi isoa rakennusta Lappeenrannan Ihalaisessa puretaan. Finsementti hakee kaupungilta poikkeamislupaa purkulupaa varten.

Rakennukset sijaitsevat lähellä Finsementin tehdasta ja Nordkalkin louhosta, radan ja Vaalimaantien välimaastossa. Sairaalatoiminta loppui vuonna 2010.

Finsementti perustelee purkua rakennusten huonolla kunnolla. Rakennukset ovat joutuneet toistuvan ilkivallan kohteeksi ja niistä on tullut turvallisuusriski.

Yhtiöllä ei ole suunnitelmaa tontin käyttötarkoituksesta purkamisen jälkeen.

Rakennusvalvonta on kehottanut siivoamaan piha-alueen ja estämään ulkopuolisilta pääsyn rakennuksiin.

Museo: Valitettavaa mutta ymmärrettävää

Etelä-Karjalan museo pitää rakennusten purkamista valitettavana, mutta ymmärrettävänä. Museon mukaan kaupunki kuitenkin menettää purkamisen myötä osan Lappeenrannan sosiaalitoimen kerroksellista historiaa.

Marleena Liikkanen Vuodelta 1964 peräisin olevassa sairaalarakennuksessa näkyvät rappion merkit.

Alueella on myös suojellut Juomasillan torppa ja jugendia edustava puinen sairaala. Museon mielestä suojeltujen rakennusten kunnostamiseen on kiinnitettävä pikaisesti huomiota ja suojelumääräys on otettava huomioon myös tontin uudisrakentamisen yhteydessä.

Rakennukset ovat houkutelleet paikalle nuorisoa ja ilkivallantekijöitä. Tulipalojakin on syttynyt.

Ympäristötoimi toteaa, että tyhjien rakennusten houkuttelemien vahinko- ja tuhoeläinten torjumisesta on huolehdittava.

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee poikkeamislupaa keskiviikkona. Lupaa esitetään myönnettäväksi.