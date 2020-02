Mies käytti velkaisen yrityksensä varoja 33 500 euron edestä – syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta

Imatran käräjäoikeudessa käsiteltiin tiistaina tapausta, jossa yhtä vastaajaa syytetään törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Tapauksen 13 asianomistajaa ovat osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja hallinnollisia elimiä.

Syyttäjän mukaan mies on vuosien 2015 ja 2017 välisenä aikana toiminut yrityksensä toimitusjohtajana ja pyrkinyt eroon yhtiön omaisuudesta noin 33 535 euron edestä ilman hyväksyttävää syytä.

Mies on heikentänyt yhtiön maksukykyä lahjoittamalla omaisuutta itselleen pääasiassa yksityiskäyttöön tehdyillä pankkikorttiostoilla. Varoja on käytetty muun muassa henkilökohtaisten laskujen maksamiseen. Lisäksi yhtiön mennessä konkurssiin mies on syyttäjän mukaan kuitannut osakaslainansa vähennykseksi 6 450 euroa vuokraamastaan autotallista. Tästä ei kuitenkaan ollut asianmukaista vuokrasopimusta.

Syyttäjän mukaan teoilla on tavoiteltu huomattavaa hyötyä ja aiheutettu huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa yhtiön velkojille. Velallisen epärehellisyyden katsotaan olevan kokonaisuutena arvostellen törkeä summan ja tekoajan vuoksi.

Syyttäjä vaatii miehelle noin kahdeksan kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta ja esittää tälle korvausvaatimuksia. Sen lisäksi miestä vaaditaan määrättäväksi liiketoimintakieltoon vähintään kolmeksi vuodeksi.

Tuomio jutussa annetaan käräjäoikeuden kansliasta maaliskuussa.