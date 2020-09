Eteläkarjalaisyritykset ovat olleet tänä vuonna poikkeuksellisessa tilanteessa koronaviruspandemian takia. Koronakriisi heijastuu pienten ja keskisuurten yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä.

– Odotukset ovat laskeneet voimakkaasti, valitettavasti lähes alimmalle tasolle maassamme, sillä vain Lapissa odotukset ovat vielä alempana, toteaa toimitusjohtaja Jami Holtari Etelä-Karjalan yrittäjien tiedotteessa.

Arviot yleisen suhdannetilanteen kehittymisestä ovat Etelä-Karjalassa kaikkia lähialueita heikommat. Yleinen suhdannenäkymä laski alueella negatiivisen puolelle: saldoluku laski keväästä peräti 20 yksiköllä arvoon miinus 15.

Eteläkarjalaisyritykset pyrkivät huolehtimaan henkilökunnasta ja sinnittelevät heikon taloustilanteen yli pitämällä kiinni henkilöstöstään.

Yritykset kuitenkin arvioivat vähentävänsä merkittävästi investointejaan lähiaikoina.

Lappeenrannassa karut tulevaisuuden näkymät

Etelä-Karjalan yrittäjien tiedotteen mukaan tulevaisuuden näkymät ovat maan karuimpia Lappeenrannan seudulla.

Koko maakunnassa ei kuitenkaan näin ole, sillä Imatran seudulla odotukset ovat maan keskiarvon paremmalla puolella.

– Yritystemme tulevaisuuteen piirtyy lisää uhkakuvia tyhjentyneiden kassavarojen, päättyvien lainaohjelmien ja kiristyneiden luottoehtojen myötä. Jos päälle tulee vielä toinen korona-aalto, voi jälki olla hyvin julmaa, Jami Holtari arvioi yrittäjien tiedotteessa.

Etelä-Karjalan yrityksistä yli puolella on ollut tarvetta hakea rahoitusta viimeisen vuoden aikana. Rahoitusta hakeneista yrittäjistä noin puolet ovat hakeneet rahoitusta käyttöpääomaksi suhdanteista ja kireästä taloustilanteesta johtuen.

Se on 33 prosenttia valtakunnallista tasoa enemmän. Investointeihin haetun rahoituksen määrä on 23 prosenttia, joka on kymmenen prosenttia valtakunnallista tasoa vähäisempi.

Pk-yritysbarometri on laadittu 5 100 pk-yrityksen vastausten perusteella. Barometrin teettivät Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.