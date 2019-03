Etelä-Karjalassa neljä kuntaa sai viime vuonna valtiolta korvauksia pakolaisten kotoutumisen edistämiseen. Korvauksia maksettiin yhteensä noin 690 000 euron edestä Lappeenrannalle, Imatralle, Rautjärvelle ja Ruokolahdelle.



Imatran saamat laskennalliset korvaukset nousivat edellisvuodesta runsaasti, yli 50 prosenttia, mikä nosti korvausten summaksi yli 215 000 euroa.



Imatran hyvinvointipalvelujen päällikön Arja Kujalan mukaan Imatra on saanut laskennallisia korvauksia viime joulukuussa 52 asiakkaasta, jotka ovat muuttaneet vuosina 2017—2018 Imatralle.

— Vuonna 2018 on ollut yhteensä kymmenen uutta sijoitusta kuntapaikalle, ja he ovat tulleet Imatran ja Joutsenon vastaanottokeskuksista. Henkilöt ovat kotoisin Eritreasta, Syyriasta, Afganistanista ja Irakista, Kujala kertoo.



Jatkossa Imatran kuntapaikoille arvioidaan tulevan 10—20 henkilöä vuodessa alueen vastaanottokeskuksista.