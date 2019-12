Vuoden jutut: Lappeenrantalainen Milo alkoi inhota naisellistuvaa vartaloaan teini-ikäisenä ja hakeutui sukupuolenkorjausprosessiin hiljattain — ”Kun minua tytöteltiin, olisin voinut oksentaa siihen paikkaan”

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen syrjintä on arkipäivää ja syvällä yhteiskunnan rakenteissa. Myös lappeenrantalaista Miloa, 42, on jahdattu ja haukuttu hänen transsukupuolisuutensa vuoksi. Noin 800 suomalaista hakeutui sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin vuonna 2016. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 7.6.2019.