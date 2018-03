Pormestarinkorttelin kaavaluonnokset eivät kelpaa Jatkeelle — kiinteistökehittäjä vaatii kaavan valmistelun uudelleen aloittamista Nuijamiehen suojelu ei ole Lappeenrannassa ongelma, vaan ylimitoitetut autopaikat ja korttelin läpikulku, Jatkeen aluejohtaja Jari Salonen sanoo. Lappeenrannan kaupunki Pormestarinkorttelista on laadittu kaksi kaavaluonnosta. Tässä havainnekuvassa niistä toinen.

Kiinteistökehittäjä Jatke Oy ja Lappeenrannan Pormestarinkorttelin kiinteistönomistajat vaativat korttelin asemakaavamuutoksen valmistelun uudelleen käynnistymistä. Ne ovat antaneet lausuntonsa kaavaluonnoksesta Lappeenrannan kaupungille.

Kaavaluonnos ei kiikasta nyt elokuvateatteri Nuijamiehen suojelusta vaan autopaikkojen määrästä, istutettavan pihan koosta ja korttelin läpikulusta.

— Kun korttelin vieressä on kaupungin maanalaisia parkkihalleja, jotka ovat iltaisin ja öisin tyhjillään, ei ole järkevää korottaa asuntojen hintaa rakentamalla omia parkkihalleja enemmän kuin on tarpeen, Jatkeen aluejohtaja Jari Salonen sanoo.

Lappeenrannan kaupunki Toinen vaihtoehto havainnekuvista.

Salosen mukaan pienen kolmion hinta nousee helposti 50 000 eurolla autopaikan takia — autopaikan, jota ostaja ei tarvitse.

Hän kehottaa Lappeenrannan kaupunkia ottamaan mallia Jyväskylästä, jossa yleisiä autopaikkoja on otettu asukaspysäköintiin.

— Myös Helsingissä ja Tampereella ollaan asiassa edellä Lappeenrantaa. Pysäköintiin on jo keksitty paremmat ratkaisut.



Salonen ei usko siihenkään, että isoäiti lähtee ulkoiluttamaan lapsenlastaan pienelle talopihalle, kun ihan vieressä on isoja puistoja leikkitelineineen. Jatke vaatiikin istutettavan piha-alueen pienentämistä, jolloin viherpihoja ei väkisin tarvitse survoa tontille ja rakennusten katolle.

Pormestarinkorttelista laadituissa kahdessa kaavaluonnoksessa molemmissa kulkee korttelin läpi jalankulkuväylä. Sekään ei käy Jatkeen pirtaan.

— On poikkeuksellista, että tontinomistajaa vaaditaan sallimaan läpikulku kiinteistönsä läpi. Se ei palvele ketään, mutta kiinteistönomistajalle tulee velvollisuus sen kunnossapidosta, Salonen sanoo.

Hän uskoo, että läpi talojen kulkeva käytävä houkuttelee sellaisiakin kulkijoita, jotka sotkevat paikkoja.



Saloselle kaava kelpaa Nuijamiehellä tai ilman, mutta sellainen sen on oltava, että rakentajan kannattaa se rakentaa. Nyt esillä olleet luonnokset eivät hänen mukaansa siihen anna mahdollisuutta.

Kokonaan hän ei kaavaprosessia tyrmää:

— Kaavassa on paljonkin hyvää. On hienoa, että kaupunki haluaa kehittää keskustaansa ja tuoda sinne uusia asukkaita.

Läpikulku on ollut kaupungin tavoitteena jo pitkään



Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä ei hätkähdä Jatkeen antamasta palautteesta.

— Autopaikat ovat asia, jota jokaista asemakaavaa laadittaessa on puitu hartaasti. Lappeenranta on kuitenkin vielä autokaupunki, keskustan taloissa pitää olla autopaikkoja, hän sanoo.

Yhtä korttelia ja yhtä rakentajaa varten ei voida tehdä muista poikkeavia sääntöjä.

— Radikaalimpi muutos tässä asiassa vaatisi vaihe-asemakaavan laatimisen, joka perustuisi koko keskusta-alueen pysäköintimitoituksen tarkistamiseen.

Autopaikkoja ei nytkään tehtävässä kaavassa ole sälytetty kaikkia taloyhtiön vastuulle, Pimiä muistuttaa.

— 30 prosenttia laskennallisesta tarpeesta voidaan tyydyttää yleisen pysäköintilaitoksen autopaikoilla. Tätä on sovellettu jo vuosia keskusta-alueella.



Jalankulkuväylä Isosta-Kristiinasta virastotalojen kautta Valtakadulle on ollut Pimiän mukaan yksi kaavan peruslähtökohdista.

— Sitä ei kaupungin ja kaupunkilaisten näkökulmasta haluta pois. Väylä on ollut pitkäaikainen tavoite, joka on mainittu jo aikaisemmissa keskustan kehittämissuunnitelmissa.

Kaavoituksessa on vielä monta vaihetta edessä



Jatkeen vaatimukselle kaavoituksen uudelleen käynnistämisestä Pimiä ei näe perustetta.

— Nyt esillä on ollut vasta kaavaluonnosvaihtoehdot, joista on pyydetty ja saatu palautetta. Lausuntoihin ja mielipiteisiin annetaan vastineet ja neuvotteluja tontinomistajien kanssa jatketaan. Vasta sitten valmistuu kaavaehdotus. Lähtöruutuun ei ole tarvetta palata, hän sanoo.

Tavoite on, että kaavaehdotus olisi lautakunnan päätettävänä vielä tämän kevään aikana. Tämän jälkeen asemakaava tulee uudelleen nähtäville.

— Nyt ensin on käytävä läpi noin 270 mielipidettä ja lausuntoa, jotka luonnoksesta annettiin, ja laadittava niihin vastineet. Se vie muutaman viikon, Pimiä arvioi.

Osuuspankki haluaa kaavan, joka kannattaa toteuttaa

Etelä-Karjalan osuuspankki omistaa Pormestarinkorttelin kiinteistöyhtiöiden osakkeet. Lappeenrannan Osuuspankkitalo Oy ja Koy Valtakatu 39 ovat antaneet kaavaluonnoksista yhteisen lausunnon.

Lausunnossa vaaditaan kaavakäsittelyn uudelleenkäynnistystä ja jalankulkureitin poistoa. Jalankulkuväylä rajoittaa merkittävästi korttelin ja sen pihatoimintojen kehittämistä sekä aiheuttaa puhtaanapidon ja valvonnan ongelmia, mikä johtaa kulkurajoitteisiin, muun muassa ilta- ja yöajan lukituksiin, lausunnossa todetaan.

Taloyhtiöt pitävät väylää tarpeettomana. Ne eivät näe korttelin etelä- ja pohjoispuolella toimintoja, mitkä vaatisivat läpikulkua korttelin läpi.

Etelä-Karjalan osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohns sanoo, että taloyhtiöt antoivat lausuntonsa Jatkeen antaman palautteen perusteella.

— Olemme valtuuttaneet Jatkeen korttelin kehittäjäksi ja miettimään, mikä korttelissa on tärkeää.

Krohns toivoo, että kaava valmistuisi kohtuuajassa, sillä nyt tyhjillään olevia taloja on kuitenkin lämmitettävä ja pidettävä kunnossa. Talojen tyhjillään olo ei ole kaupunkilaistenkaan etu.

— Mutta vielä isompi riski on siinä, että syntyisi kaava, jota kukaan ei ole halukas kannattamattoman toteuttamaan, hän sanoo.