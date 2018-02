Osassa Etelä-Karjalan teitä kaahataan hurjasti — Ruokolahden Kaljaniementiellä on mitattu 40 kilometrin rajoitusalueella yli 100 kilometrin tuntinopeuksia, vaikka vieressä on koulu Myös uudella Kuutostien ohitustien osuudella Luumäellä on poliisin mukaan innostuttu ajamaan tuntuvia ylinopeuksia. Mika Strandén Osassa Etelä-Karjalan teitä kaahataan hurjasti liikenteessä. Kuutostiellä keskikaide lisää liikenneturvallisuutta, mutta taajamassa sitä suojaa ei ole.

Osassa Etelä-Karjalan teitä ajetaan huomattavia ylinopeuksia. Useissa liikennenopeuksien mittauspisteissä niiden kuljettajien osuus, jotka ajavat korkeintaan sallittua nopeutta, on vähemmistössä.

— Tulokset heijastelevat yleistä ajokulttuuria. Myös liikenneympäristö houkuttelee toisissa kohdissa ajamaan lujempaa ja toisissa hiljentämään, sanoo liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Tiedot selviävät Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) julkaisemasta karttasovelluksesta. Kartassa näkyvät siirrettävien nopeusnäyttöjen ja liikenteen automaattisten mittauspisteiden kohdalta mitatut ajonopeudet. Tietoja on kerätty eri ajanjaksoina vuosina 2016 ja 2017.

Hurjia ylinopeuksia Ruokolahdella

Yksi erityisen paha paikka Etelä-Karjalassa on Ruokolahdella Kaljaniementiellä sijaitseva kohta. Alueella on 40 kilometrin nopeusrajoitus, sillä siellä sijaitsee Vaittilan kouluyksikkö. Siirrettävän nopeusnäytön tietojen perusteella autojen keskinopeus alueella on 50 kilometriä tunnissa.

Puolet kuskeista ajoi tiellä ylinopeutta vähintään 10 kilometriä tunnissa, ja liki viidennes ylinopeutta yli 20 kilometriä tunnissa. Vain kymmenesosa kuljettajista noudatti nopeusrajoitusta.

— Alueella ajetaan todella kovaa. Siellä on mitattu yli 100 kilometrin tuntinopeuksia. Yleensä tällaisia nopeuksia saadaan lähinnä yöllä, mutta täällä niitä on mitattu iltapäivisinkin, kertoo Lehtonen.

Vastaavia keskinopeuden ylityksiä on mitattu myös esimerkiksi Partakoskentiellä Savitaipaleella. Siellä puolet kuskeista ajoi yli 10 kilometriä tunnissa olevia ylinopeuksia ja viidennes ajoi yli 20 kilometrin verran ylinopeutta. Samalla tiellä on mitattu myös hyvin korkeita ylinopeuksia.

— Partakoskentielle on tullut valvontapyyntöjä. Poliisin kohdalle ei kuitenkaan ole osunut törkeitä ylinopeuksia, sillä ne sijoittuvat hyvin usein myöhäiseen yöaikaan, sanoo ylikonstaapeli Pertti Karvonen Kaakkois-Suomen poliisin liikenneryhmästä.

Kuutostielläkin kaahataan

Poliisi kertoo seuraavansa liikennenopeuksia tarkasti.

— Kesäaikaan ajokortteja joudutaan perumaan yöaikaan ylinopeuksien vuoksi lähes päivittäin, Karvonen kertoo.

Ruokolahden Kaljaniementiellä mitatut yli 100 kilometrin tuntinopeudet ovat Karvosen mukaan pöyristyttäviä.

— Tällaiset tiedot motivoivat suuntaamaan valvontaa näihin paikkoihin. Yksittäisiä törkeitä ylinopeuksia ajetaan toki muuallakin. Mutta keskinopeudet kertovat, että vauhdit tuolla alueella eivät ole kohdallaan. Se kuulostaa kamera-auton paikalta.

Kuutostien uusi ohitustien osuus Luumäellä on lisännyt ylinopeuksia.

— Kun ohitustie valmistui, rajoituksia noudatettiin. Mutta kun osuus on tullut tutuksi, nopeudetkin ovat kasvaneet. Siellä on otettu kortteja kuivumaan joka kerta, kun alueella on tehty liikennevalvontaa.

Fakta: Poimintoja Etelä-Karjalan liikennenopeuksista viime talvena

Imatra, Vuoksenniska: n. 75% ajoi 5 kilometrin verran ylinopeutta.

Joutseno, Muukko: n. 70% ajoi 5 kilometrin verran ylinopeutta.

Nuijamaa: n. 80% ajoi 5 kilometrin verran ylinopeutta.

Ylämaa: n. 20% ajoi 10 kilometrin verran ylinopeutta.

Tiedot on kerätty nopeusnäyttöjen ja liikenteen automaattisten mittauspisteiden tuloksista.

Tiedot on kerätty 28.10.2016—5.4.2017.

Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus