Lassila hoitaa bändit, kaupunki luvat, lavan ja äänentoiston. Tällaisella sopimuksella syntyi Willimiehen Coverit -musiikkitapahtuma, jossa harrastelijabändit pääsevät näyttämään taitojaan – kerrankin ulkoilmassa.

Lappeenrantalainen Kari Lassila on tottunut soittamaan firmojen pikkujouluissa, häissä tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa The Himmel -yhtyeen kitaristina. Lauantain bilebändien tapahtumassa lava ja lavalta avautuva näkymä ovat toisenlaiset.

Ulkoilmalavalle on kuljettu pitkä polku. Lassilan oma musiikkiharrastus alkoi teini-ikäisenä Vaasassa. Viisitoistavuotias Lassila eli punk-musiikin keskellä, joten kappaleet siirtyivät myös omaan soittoon. Muutaman vuoden Lassila soitti kitaraa aktiivisesti, sitten harrastukseen tuli monen vuoden tauko.

Ammattimuusikoksi Lassilasta ei omien sanojensa mukaan olisi. Hän työskentelee it-alan yrittäjänä. Kitara on kuitenkin kulkenut jo vuosia mukana, Pohjanmaalta Etelä-Karjalaan.

Puhelias eteläkarjalainen paljastaa nimittäin olevansa pohjimmiltaan pohjalainen. Vaasassa syntynyt ja Pohjanmaalla kasvanut Lassila muutti Lappeenrantaan vuonna 1992.

Bändi syntyi pikkujoulujen jälkeen

Lappeenrannassa Lassilan musiikkiharrastus elpyi, kun silloisen työpaikan pikkujoulujen jälkimainingeissa puheeksi tuli musiikki.

— Totesimme yhdessä, että täällähän soittaa yksi jos toinenkin jotain. Syntyi The Himmel, työpaikkabändi. Nyt osa bändin jäsenistä on vaihtanut työpaikkaa ja muutama kaveri bändissä on vaihtunut.

Kahdenkymmenen vuoden aikana The Himmel on soittanut nelisenkymmentä keikkaa. Niitä varten harjoitellaan huolella.

— Kuukausitolkulla harjoitellaan keikalla esitettäviä biisejä.

Esiintyminen jännittää aina, jokaista bändin jäsentä. Jännitys purkautuu keikan jälkeen euforiaksi, kun yhdessä onnistuttiin. Lassila kuvaa bändisoittoa joukkuepeliksi: kaikki jäsenet tekevät välillä hyviä ja välillä heikompia suorituksia.

Lassila kuvaa itseään mekaaniseksi rutiinisoittajaksi.

— En treenaa säännöllisesti, vaan opettelen uudet biisit niin, että kehtaan mennä bändiharjoituksiin. Keskityn siihen, että on kiva soittaa yhdessä ja irtautua treeneissä töistä ja muusta elämästä.

Minna Mänttäri Kari Lassila teetätti itselleen uuden kitaran keväällä, sillä vasenkätisen on välillä vaikeaa löytää sopivaa soitinta. Lassila halusi kitaraan myös palasen juuriaan, Jussi-kuvion.

Keikan jälkeinen fiilis jännittää

Viime kesänä ulkoilmakeikkaa kuunnellessaan Lassila havahtui haaveilemaan: jos kerrankin pääsisi oman bändin kanssa soittamaan ulkona.

— Tuli saman tien mieleen, että samantyyppisiä bändejä on seudulla varmaan vaikka kuinka monta. Bändejä, jotka osaavat soittaa, ovat kenties soittaneet jo pitkän aikaa, mutteivät ole välttämättä niin paljon esiintyneet.

Etelä-Saimaa selvitti aiemmin tänä vuonna, millaisia bilebändejä maakunnassa löytyy. 13 bilebändiä kattavassa selvityksessä kerrotaan muun muassa, millaista musiikkia bändit soittavat, millaisia vaatimuksia bändeillä on keikkapaikalle ja millaisia palkkioita bändit pyytävät.

Lauantain tapahtuman valmistelut käynnistyivät jo viime vuonna. Marraskuussa Lassila etsintäkuulutti bändejä somessa. 16 yhtyettä ilmoittautui, ja niistä soittonäytteiden perusteella valikoitui kahdeksan.

Ärinämetallia soittavat bändit rajattiin pois. Muina kriteereinä oli, että bändin täytyy olla niin sanotusti tuntematon ja sen täytyy soittaa covereita. Jos yleisö ei siis tunnistaisikaan esiintyvää yhtyettä, olisi esitettävä musiikki helposti tunnistettavissa.

Tuleva keikka jännittää jo, kuten aina etukäteen.

— Jännityksellä odotan erityisesti sitä, millainen fiilis tämän keikan jälkeen tulee, Lassila hymyilee.

Fakta: Kari Lassila

Syntynyt 8. tammikuuta vuonna 1965 Vaasassa.

Asuu Lappeenrannassa, mutta kokee itsensä edelleen pohjalaiseksi.

Harrastaa musiikin lisäksi kuntoilua.

Perheeseen kuuluu vaimo, kolmevuotias poika. Hänellä on myös kolme aikuista tytärtä.

Rakastaa perhettään ja valoa pimeän syksyn ja talven jälkeen.

Ihailee reiluutta, rehtiyttä ja auttamisenhalua.

Ihmettelee tahallista väärinymmärtämistä.

Willimiehen Coverit Marian aukiolla Lappeenrannassa lauantaina 29. kesäkuuta.