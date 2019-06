Lappeenrannassa on lähipäivinä kuumempaa kuin Espanjassa – Meteorologi povaa jopa 30 lämpöasteen olevan lähellä: ”Kai sen uskaltaa ääneen sanoa”

Lappeenranta kylpee seuraavat päivät hurjassa helteessä. Jo keskiviikkona lämpötila nousi hellelukemiin yli 26 asteeseen. Kuumempaa on kuitenkin luvassa.

Meteorologi Kaisa Solin Ilmatieteen laitokselta kertoo, että torstai on jo selvästi keskiviikkoa lämpimämpi. Lämpötila nousee reippaasti yli 25 asteen.

— Kai sen uskaltaa ääneen sanoa. 30 astetta on lähellä. Se ei välttämättä mene rikki, mutta hollilla on.

Solinin mukaan sää on torstaina poutainen ja melko aurinkoinen.

— Hellevaroitus on voimassa. Sekin on syytä huomioida. Kun on lämmintä ja kosteaa, pitää juoda paljon nesteitä.

Solin muistuttaa myös UV-säteilyltä, jolta tulee suojautua aurinkovoiteilla tai vaatteilla.

Erittäin lämmin sää jatkuu myös perjantaina ja lauantaina. Päivän korkein lämpötila keikkuu torstain lukemissa molempina päivinä.

Perjantaina sadekuurojen mahdollisuus kasvaa ja lauantaina ne ovat jo todennäköisiä.

— Lauantaina sateen ja ukkosen todennäköisyys kasvaa huomattavasti. Tulee runsaita kuuroja, vettä voi tulla paljonkin, mutta ne ovat hyvin paikkakohtaisia.

Etelä-Suomi on loppuviikon aikana Euroopan kuumimpia kolkkia. Lappeenrannassa mitataan torstaista perjantaihin lämpötiloja, joista esimerkiksi Espanjassa voidaan vain haaveilla. Espanjan etelärannikon Málagassa lämpötila kipuaa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan vain 27–28 asteeseen, Madridissa jäädään senkin alle.

Suomessa helteet eivät jää ainoastaan eteläosiin, sillä Solinin mukaan perjantaina hellelukemia mitataan Lappia myöten.

Lämmin sää jatkuu myös ensi viikolla, mutta kaikkein lämpimin ilmamassa on siihen mennessä väistynyt.

— Alkuviikko näyttää lämpimältä, mutta ennusteen epävarmuus kasvaa. Hellelukemat ovat alkuviikostakin mahdollisia.