Ohjausryhmä ehdottaa yt-neuvottelujen aloittamista ja sote-kiinteistöjen myyntiä Taipalsaarelle

Taipalsaaren kunnanhallituksen pitäisi aloittaa sote-kiinteistöjen myyntiprosessi ja käynnistää yt-neuvottelut. Näin toteaa kunnan talouden sopeutusta selvittävä ohjausryhmä.

Ohjausryhmällä ei ole päätäntävaltaa, vaan se selvittää vaihtoehdot kunnan talouden tasapainottamiseksi.

Se esittää, että kunnanhallitus käynnistäisi yt-neuvottelut kokouksessaan 11. joulukuuta.

Ohjausryhmän mukaan Taipalsaaren säästötarve on niin suuri, että palveluverkkoa on muutettava. Kunnan on ennakoitu joutuvan säästää noin 750 000 euroa vuodessa parin seuraavan vuoden ajan.

Aiemmin taloudellisen selvityksen tekevän Perlaconin konsultti Eero Laesterä on sanonut, että kuntalaisten palveluista on pakko säästää.