Noin 40 ensihoidon ja pelastuslaitoksen työntekijää on asetettu karanteeniin koronavirustartuntojen ja -altistumisten vuoksi. Asiasta kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

Tartuntoja on useita, mutta alle kymmenen, määrittelee Eksoten ylilääkäri Sami Raasakka. Tartuntoja on hänen mukaansa eri paloasemilla.

– Toimintakäytäntö heillä on sellainen käytännön pakosta, että jonkun verran asemien välistä liikennettä vuorojen aikana tapahtuu. Siinä tulee altistusta eri asemille, Raasakka kertoo.

Koronatartunnan saaneet henkilöt on eristetty koteihinsa ja altistuneet työntekijät ovat karanteenissa.

Tartunnan lähde maakunnan ulkopuolella

Raasakka kertoo, että aivan ensimmäisen tartunnan lähde on maakunnan ulkopuolella. Yksittäisiä tartuntoja on sen jälkeen tapahtunut työvuoroissa.

Tilanne alkoi tulla tietoon pelastuslaitokselle ja Eksotelle sunnuntaina. Ylilääkärin mukaan altistumisten jäljittäminen on ollut sikäli helppoa, että työvuorot ovat olleet hyvin tiedossa.

– Ketju on aivan selkeä. Ensimmäisen tapauksen lähteet tiedetään. Työvuorot tiedetään, samoin se, kuka on altistunut minkäkin verran. Sen mukaan uskomme, että altistuneet on saatu hyvin kiinni ja karanteeniin.

Varotoimena henkilöstöä testataan koronan varalta sekä ensihoidossa että pelastuslaitoksella.

Kaikki altistuneet ovat poissa töistä

Etelä-Karjalassa pelastuslaitos ja Eksoten ensihoito toimivat samoissa tiloissa useilla paloasemilla. Niiden tiedotteen mukaan ensihoidon ja pelastuslaitoksen valmius kiireellisen avun antamiseen ei ole vaarassa, vaikka henkilöstöä on karanteenissa.

– Ensihoidon kertoman mukaan heillä on ihan hyvä valmius, eli tämä ei vaikuta heidän toimintakykyynsä. Työvuoroja on jouduttu paljonkin järjestelemään. Kaikki altistuneet ovat tietenkin poissa töistä.

Raasakan mukaan ensihoitajilla on työtehtävissään maskit naamalla, mutta palomiesten tehtävissä se ei aina kaikissa tilanteissa ole mahdollista työtehtävien luonteen ja pitkien työvuorojen vuoksi. Suojaamattomia kontakteja mahtuu työvuoron ajalle.

Valmius sekä ensihoidon että pelastuslaitoksen puolella on Raasakan mukaan edelleen normaali.

– Esimiesporras on joutunut tekemään paljon töitä vuorojen siirtelyssä, mutta tällaista tää elämä on, Raasakka totetaa.

Uutista päivitetty 16.12. kello 11.08 Raasakan kommenteilla.